Chi è Marta Daddato, rapper di successo e star di TikTok

editato in: da

Marta Daddato, con oltre un milione di follower, è una delle influencer italiane più seguite. Su Instagram e su TikTok, ha messo in luce la sua passione, la musica, incantando tantissimi coetanei con il suo talento e con le sue canzoni. Seppur giovanissima, mostra già grandissima determinazione e voglia di raggiungere i suoi sogni.

Nome e cognome: Marta Daddato

Data e luogo di nascita: 20 dicembre 2002 a Roma

Dove abita: Roma

Segno zodiacale: Sagittario

TikTok: martadaddato

Instagram: daddatoo

Facebook: Marta Daddato

Marta Daddato da piccola

Marta Daddato ha scoperto la sua passione per il canto quando era poco più di una bambina. Aveva, infatti, solo 13 anni quando ha iniziato ad appassionarsi non solo al canto, ma anche alla scrittura. Ha scelto, così, Musical.ly per mostrare il suo talento, riuscendo a conquistare numerosi follower, che sono cresciuti in fretta anche quando è sbarcata su TikTok.

Le storie d’amore di Marta Daddato

Diego Lazzari

Sui social, Marta e Diego Lazzari si sono spesso mostrati insieme. Il loro legame e la loro sintonia non è passata inosservata agli utenti del web, che hanno iniziato ad ipotizzare una relazione sentimentale tra i due. Loro, però, hanno negato un coinvolgimento amoroso e hanno asserito di essere sempre stati solo buoni amici.

Pietro La Terza

La Daddato ha invece ufficializzato la storia d’amore con Pietro La Terza, produttore di circa dieci anni più grande di lei. I due, quindi, si sono incontrati sul lavoro e, per molto tempo, hanno collaborato. L’influencer, però, è estremamente riservata e non sempre pubblica aggiornamenti sulla sua relazione.

Collaborazioni e litigi

La fama della Daddato è cresciuta ad un’importante collaborazione. Si tratta di quella con Diego Lazzari, anche lui influencer di successo. I due si sono mostrati più volte insieme e hanno dichiarato di essere ottimi amici.

Nei videoclip delle sue canzoni, la Daddato ha sempre voluto giovani talenti che, come lei, sono delle vere e proprie star su Instagram e su TikTok: Emily Pallini, Cecilia Cantarano, Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e tanti altri.

Ha avuto un rapporto burrascoso con la cantante Anna Pepe. Le due inizialmente erano amiche e si sono molto supportate nel loro percorso. La loro amicizia, però, è improvvisamente finita e ha lasciato spazio a frecciatine al vetriolo e dissing musicali.

Le attività di Marta Daddato

Musica

La principale passione di Marta Daddato è la musica, più in particolare il rap. Ha pubblicato diverse canzoni che sono riuscite ad entrare nel cuore di un pubblico numeroso. Il suo brano di esordio è stato ‘Sto una bomba’, uscito nel 2019. Nello stesso anno ha pubblicato ‘Danni’. È stata poi la volta di ‘Queen’ e di ‘Bordello’.

Libri

Non solo rap, ma anche libri. La Daddato sta lavorando a un progetto editoriale, che vedrà la luce prossimamente. Si tratta di un libro di narrativa dal titolo ‘Stammi vicino’.