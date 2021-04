Chi è Cecilia Cantarano, che ha conquistato TikTok con la sua simpatia

editato in: da

È dolce, bellissima, simpatica e ha conquistato tutti con la sua ironia: stiamo parlando di Cecilia Cantarano, una delle tiktoker più seguite e apprezzate del nostro paese. I suoi numeri sui social sono impressionanti: più di un milione di follower su Instagram e quasi tre milioni su TikTok, destinati sicuramente a crescere.

Oltre alla popolarità sui social, Cecilia Cantarano ha anche esordito nel mondo della musica nel 2019, con il brano Sagapò, seguito ad ottobre dello stesso anno da Effetto Blur. Nonostante la giovane età si è fatta già conoscere al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni agli MTV Awards e al varietà Stasera Tutto è Possibile condotto da Stefano De Martino.

Nome e cognome: Cecilia Cantarano

Data e luogo di nascita: 27 marzo 2000, Roma

Dove abita: Roma

Segno zodiacale: Ariete

Genitori: Francesco e Monica Pirone

TikTok: Cecilia Cantarano

Instagram: Cecilia Cantarano

Cecilia Cantarano da piccola

Appassionata sin da piccola di musica e spettacolo, Cecilia Cantarano sin dalla tenera età si è dedicata allo studio del canto e della recitazione. Il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare un’attrice, ma nel frattempo ha potuto sperimentare il suo talento su TikTok, dove è riuscita a mostrare a coetanei (e non) tutto il suo talento interpretativo e la sua autoironia.

Le storie d’amore di Cecilia Cantarano

Come molti dei suoi colleghi tiktoker, anche la vita privata di Cecilia è stata spesso oggetto di gossip. La giovane creator, da sempre riservatissima, ha sempre cercato di tenere i suoi sentimenti per sé.

Andrea

Cecilia Cantarano è stata legata per diversi anni a un ragazzo di nome Andrea, di cui però non si è mai saputo molto per volere della tiktoker. Il giovane l’aveva conosciuta prima che diventasse famosa, poi i due si sono lasciati, come aveva confermato lei stessa dopo aver ammesso che il rapporto era molto compromesso e le cose non andavano più bene come un tempo.

Lele Giaccari

Dopo la relazione con Andrea la giovane non si è mai esposta sulla sua vita sentimentale. Eppure gli osservatori più attenti non hanno potuto non notare il rapporto speciale che la lega a Lele Giaccari, altro famoso tiktoker e idolo dei teenager.

La loro collaborazione è diventata nel tempo sempre più profonda e sembra essere andata oltre alla semplice amicizia: coccole, abbracci e sguardi d’intesa non sono mai mancati nei loro video insieme. I due non hanno mai confermato la relazione, ma i fan continuano a sperare che prima o poi escano allo scoperto.

La famiglia di Cecilia Cantarano

La tiktoker non ha mai nascosto di essere legatissima ai suoi genitori: mamma Monica appare molto spesso nei suoi video, mettendosi in gioco e mostrando un’ironia che fa intendere che sia proprio una dote di famiglia. In diverse interviste la Cantarano ha confessato che i suoi genitori hanno sempre sostenuto lei e le sue scelte, raccontando di avere uno splendido rapporto con loro.

Collaborazioni e litigi

Cecilia Cantarano, oltre che per il suo talento, ha fatto parlare di sé anche per le sue amicizie (e inimicizie). Prima del successo su TikTok la ragazza era molto legata a Marta Daddato, un’altra creator con la quale spesso collaborava. Le due erano legate da un’intensa amicizia (e facevano anche parte della stessa agenzia, Cantieri Sonori).

Dopo qualche tempo però le cose tra loro sono cambiate all’improvviso. Nessuna delle due ha mai parlato di cosa sia successo, anche se Cecilia, in alcune storie di Instagram, ha spiegato che si erano allontanate: “Lei ha provato a ricontattarmi, ha fatto molti passi verso di me ma semplicemente io non me la sentivo”, ha raccontato. Pare che le due adesso si siano riavvicinate, tanto da apparire di nuovo insieme sui social.

La Cantarano, oltre ad essere vicina alla crew dei Q4, ha collaborato anche con Ludwig per la realizzazione del loro brano Adesso mi diverto.

Le attività di Cecilia Cantarano

Cecilia non hai mai amato essere etichettata come “tiktoker” e non si può darle torto: la giovane, oltre ad aver vinto i Kids’ Choice Awards 2020 nella categoria “Nuova Star Italiana”, ha fatto diverse apparizioni in tv, da Rai Gulp fino ad approdare a al varietà Stasera Tutto è Possibile condotto da Stefano De Martino.

La Cantarano però ha anche debuttato nel mondo della musica: ha esordito nel 2019 con il brano Sagapò, seguito ad ottobre dello stesso anno da Effetto Blur. Nel 2020 poi è arrivata la collaborazione col rapper Ludwig, con il quale ha pubblicato il singolo Adesso mi diverto.