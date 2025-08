Laura Pausini ha stupito i suoi fan con un sensualissimo scatto in costume a ritrarla in perfetta forma: il racconto della sua estate e la reazione dei followers

Laura Pausini ha accolto quest’agosto con amore. Amore e la giusta dose di ironia, quella che da sempre la contraddistingue: l’ultimo post pubblicato dalla cantante su Instagram è un carosello celebrativo della sua estate, decisamente intensa, forse insolita, trascorsa tra tanto lavoro e altrettanto affetto; il tutto in perfetta forma, come testimonia il primo scatto in costume ad introdurcelo.

Laura Pausini racconta la sua estate mostrandosi in perfetta forma sui social: la foto in costume

Occhiali da sole di tendenza, cappellino con visiera (rigorosamente con la parola “ciao” impressa al di sopra, in richiamo all’omonima canzone) e costume da bagno: è così, in forma smagliante, che Laura Pausini ha raccontato della sua estate ai propri fan su Instagram. Lo ha fatto attraverso una raccolta di fotografie, probabilmente le più significative degli ultimi mesi, e lo stesso vale a maggior ragione per lo scatto introduttivo.

Vediamo la cantante di Turista — l’ultimo singolo lanciato a gran sorpresa dall’arista italiana che si rifà a quello di Bad Bunny — sfoggiare con inedita disinvoltura un sensualissimo costume intero rosso fiammante ricco di cut-out sul décolleté, prima a mezzo busto e poi anche con un selfie che la ritrae a figura intera.

Lo scorso aprile, sempre attraverso i social, la cantante aveva confessato al suo affezionato pubblico di aver perso ben venti chili, spiegando di esserci riuscita grazie alle sole fatica e costanza.

Un bel traguardo, insomma, che ha probabilmente voluto ricondividere con fierezza anche come simbolo di una ritrovata confidenza con sé stessa, e che il popolo social ha riconosciuto con oltre 30mila like in meno di un’ora.

Laura Pausini, i vent’anni d’amore con Paolo Carta e la sua versione di “Maschio”

“È Lunedì, è Agosto, zero vacanze ma tantissime cose di lavoro da fare con un sorriso gigante. In costume, mille altre cose random … e Lauro Pausini”, sono queste le parole con cui Laura Pausini ha deciso di accompagnare il post con la carrellata di foto nel segno della più piena gratitudine.

Tra le meravigliose immagini condivise, tutte piene zeppe d’amore, come cita la terzultima, non è passata inosservata nemmeno quella super romantica con la sua dolce metà: questa, in bianco e nero, la cattura abbracciata al marito Paolo Carta — con cui ha festeggiato a marzo vent’anni di amore — mentre lui sorride intenerito.

Diverse sequenze, poi, immortalano contesti lavorativi, dalla sala registrazione agli attimi di complicità condivisi con il suo staff. A lasciare a bocca aperta, invece, è l’ultima fotografia: ecco una inattesa Laura Pausini in versione maschile (il “Lauro” a cui si riferiva ironicamente nella didascalia) con tanto di giacca e camicia. Un progetto musicale futuro, sulla scia di Annalisa e la sua Maschio, oppure il semplice risultato di un sarcastico utilizzo dell’AI?