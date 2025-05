Fonte: IPA Laura Pausini

Laura Pausini è una delle artiste italiane più apprezzate fuori dai confini nazionali e nel corso della sua carriera ha pubblicato un numero impressionante di hit di successo, che sono diventate parte del patrimonio culturale e musicale italiano. Come dimenticare, infatti, brani come La Solitudine e Strani amori? Ma come solo i veri artisti sanno fare, la cantante riesce sempre a reinventarsi, sperimentare nuovi generi e rimanere attuale.

Anche nell’ultimo periodo Laura Pausini ha deciso di mettersi alla prova, interpretando Turista di Bad Banny. La cantante ha apprezzato così tanto quest’esperimento da decidere di girare un videoclip ufficiale del singolo, pubblicato il 26 maggio 2025.

Laura Pausini sorprende tutti con un videoclip

Laura Pausini ha una carriera puntellata di successi me la sue grandi capacità artistiche riescono ancora a sorprendere tutti i suoi numerosi ammiratori in giro per il mondo. Il 28 aprile, infatti, la conduttrice televisiva ha pubblicato un brano a sorpresa che ha entusiasmato i suoi fan. Si trattava della cover si un successo di Bad Bunny: “Laura Pausini alla mezzanotte dello scorso 28 aprile aveva pubblicato un brano a sorpresa, cover della canzone di Bad Bunny ‘Turista’, suscitando da subito stupore ed entusiasmo tra i suoi milioni di estimatori”.

Anche il cantante originale del brano si è detto felice dell’omaggio ricevuto dalla grande artista: “I complimenti sentiti dello stesso Bad Bunny che l’ha ringraziata anche via social”.

Laura Pausini aveva spiegato la sua scelta musicale con poche righe: “Come disse una volta Woody Guthrie ‘Una bella canzone può fare solo bene’. Ho ascoltata Turista e me ne sono innamorata all’istante, così l’ho cantata ed eccola qua. Ci sono canzoni che non devono far parte di un nuovo disco o essere lanciate come singolo. Quando una canzone ti tocca il cuore, è bella in qualunque stile e in qualunque momento.

Bravo Bad Bunny”.

Anche se il brano è stato cantato dall’artista solo per soddisfare il suo grandissimo talento creativo e non per lanciare un vero e proprio singolo, adesso, Laura Pausini ha deciso di accompagnare quest’uscita con un videoclip sorprendente: “A distanza di quasi un mese e seguendo la stessa modalità a schiaffo decide oggi di accompagnare al brano delle immagini girate a Miami nelle scorse settimane”.

Laura Pausini, le motivazioni dietro al nuovo video

Laura Pausini non smette mai di stupire i suoi ammiratori. Di recente, infatti, la cantante ha deciso di mostrarsi in una veste inedita, mentre balla e canta una famosissima hit di Britney Spears. In seguito l’artista ha parlato del suo evidente dimagrimento, dovuto alla costanza, all’impegno e a un nuovo regime alimentare.

Adesso Laura Pausini ha pubblicato un nuovo videoclip per soddisfare le richieste del suo pubblico: “Seguendo la massiccia scia di richieste del suo pubblico, che con svariati messaggi chiedeva a gran voce un video”.

Nel filmato che accompagna il suo nuovo brano, la cantante si è mostrata più bella che mai con un abito nero che presentava nella parte anteriore un corpetto metallico che legava direttamente dietro il suo collo. Il make-up dell’artista era caratterizzato da toni molto scuri nella zona degli occhi e da un rossetto rosa tenue.