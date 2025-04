Laura Pausini ha deciso d'imitare Britney Spears in un video condiviso sui social. Per girare il filmato l'artista ha indossato un look simile a quello della cantante

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più apprezzate in patria e all’estero con una carriera impressionante, composta da un successo dietro l’altro. La cantante, però, mostra spesso anche il suo lato più ironico e la voglia di non prendersi mai troppo sul serio. Seguendo quest’aspetto fondamentale del suo carattere ha condiviso di recente un video su TikTok in cui imita un’altra stella della musica mondiale: Britney Spears. Laura Pausini ha replicato in un video le movenze e l’abbigliamento che la cantante ha indossato nell’iconico videoclip di una delle sue hit di maggiore successo.

Laura Pausini come Britney Spears

Laura Pausini ha deciso d’intrattenere i suoi numerosi ammiratori con un video ironico condiviso sul suo profilo ufficiale di TikTok. Nel filmato la cantante si mostrava come non l’avevamo mai vista, intenta a scatenarsi sulle note di Baby One More Time di Britney Spears. Per ricordare in tutto l’amata artista statunitense, Laura Pausini ha indossato un look davvero particolare.

La cantante, infatti, ha scelto di mostrarsi con un paio di scarpe da ginnastica bianche, dei calzettoni beije alti fino al ginocchio, una gonna a pieghe dello stesso colore e una polo rosa, imitando, così il college look che Britney Spears indossava nel videoclip ufficiale della hit. Per imitare al meglio la performance dell’artista, Laura Pausini ha raccolto la sua chioma mora in due code alte e ha eseguito alcune mosse di danza, che ricordavano la coreografia ufficiale di Baby One More Time.

Il video è stato molto apprezzato dai sostenitori della cantante, ricevendo numerosi commenti positivi: “Io pretendo questa coreografia nel nuovo tour”e “Così iconico”.

Laura Pausini, il sostegno alla Warner Music

Laura Pausini ha voluto divertirsi un po’, di recente, pubblicando un video in cui ballava su TikTok, ma ha anche deciso di utilizzare un altro suo canale social ufficiale per mandare un messaggio molto più serio, in cui sosteneva la sua etichetta musicale, la Warner Music.

La cantante ha ribadito il fatto che è sempre stata un’artista di questa casa discografica, malgrado tutto e tutti, e che non intende cambiare casacca: “Sono un’artista Warner Music dal 1993. Non ho mai lasciato questa famiglia. Eppure ci sono state tante proposte e tentazioni. Ma sono rimasta sempre qui. So che molti di voi fan non siete d’accordo con la mia decisione…in questi anni mi avete spesso scritto che non siete contenti del loro lavoro, ma io ho costruito una storia con questo logo e faccio fatica a staccarmi dalle cose che amo. C’è un senso romantico e uno di orgoglio che non mi allontanano. Mi piace credere che chi costruisce non fa crollare. O almeno ci prova”.

In seguito l’artista ha svelato di essere molto fiduciosa per il futuro e che, appena sarà pronta, annuncerà il suo prossimo disco: “Sono fiduciosa. E darò il massimo, perché per me le cose si devono fare con qualità e insieme. E quando sarò pronta con il prossimo disco anche tutti voi capirete se in tutte le nazioni dove esiste la Warner saremo capaci di dimostrare che l’unione fa la forza”.