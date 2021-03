Isola anticipazioni del 22 marzo: Akash o Angela pronti a lasciare

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Ilary Blasi si prepara a condurre la terza puntata dell’Isola dei Famosi il 22 marzo. Tante le novità, riguardanti i naufraghi e lo scontro al televoto fra Akash e Angela Melillo. Secondo le prime anticipazioni in Honduras andrà in scena uno scontro acceso fra Buriños e Rafinados che sarà tutto al femminile.

A scontrarsi saranno dunque le leader donne dell’Isola dei Famosi, mentre finalmente il pubblico scoprirà chi dovrà lasciare l’Isola fra Angela Melillo e Akash Kumar. Quest’ultimo sin dalle prime puntate è finito al centro d polemiche e dibattiti, protagonista di un acceso scontro con Tommaso Zorzi. Il concorrente infatti nel corso della seconda diretta non aveva gradito alcune domande riguardo il suo vero nome. “Vogliamo fare ancora sta polemica io vi lascio a parlare da soli – aveva detto, stizzito -. C’è già stata sta roba in un altro reality, un altro talent anzi, non lo chiamo reality perché lo trovo un po’ trash. Il trash non mi appartiene e il caro Zorzi deve calare le ali, io sono un bravo ragazzo. Io voglio vincere, sono il leader faccio tutto io, ma si è parlato solo degli altri, io ho una mia carriera fuori. Io con i miei compagni non mi trovo, voglio andare dall’altra parte”.

Parole a cui di certo Tommaso replicherà nel corso della terza puntata dove, secondo le anticipazioni, arriverà anche Elettra Lamborghini. L’ereditiera e cantante non è stata presente nelle prime puntate perché risultata positiva al Covid. Dopo l’annuncio della sua negatività dunque in tanti si aspettano di vederla finalmente nello studio dell’Isola dei Famosi.

Infine nella terza diretta Ilary Blasi potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola. Presentando al pubblico un nuovo concorrente. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne molto amato dal pubblico, legato alla modella Arianna Cirrincione, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Qualche giorno fa l’influencer aveva pubblicato uno scatto del fidanzato, scrivendo: “Mi Manchi”. Lasciando intendere che il modello fosse già partito per l’Honduras, pronto a partecipare all’Isola dei Famosi.