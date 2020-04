Che fine ha fatto Akash Kumar, ex concorrente di Ballando con le Stelle

editato in: da

Akash Kumar è stato senza dubbio uno fra i concorrenti più discussi di Ballando con le Stelle. Classe 1991, il modello ha preso parte alla trasmissione di Milly Carlucci in coppia con Veera Kinnunen, stregando il pubblico con i suoi occhi di ghiaccio. Il percorso nello show non è stato affatto semplice per lui, finito al centro di una polemica e accusato di aver mentito riguardo la sua identità, partecipando a Ciao Darwin e Temptation Island con un altro nome.

In ogni caso Akash ha lasciato il segno a Ballando con le Stelle e i fan della trasmissione non l’hanno mai dimenticato. Ma cosa fa oggi? Il modello ha rilasciato una lunga intervista a Eleonora Daniele nel corso di Storie Italiane. Kumar ha svelato di aver vissuto un periodo molto difficile, segnato dalla fine dell’amore con la fidanzata e da attacchi di panico. In due mesi Akash è dimagrito sette kg, ma è riuscito, grazie all’aiuto di alcuni amici, ad affrontare con coraggio la solitudine.

“Io ho sofferto di attacchi di panico – ha detto il modello, ricollegandosi alle confessioni di Ivana Spagna, intervenuta poco prima -. La mia fidanzata mi ha lasciato, ho vissuto un periodo in cui ho imparato tante cose […] Ho sofferto, ho perso 7 kg, sembra tutto facile ma non è facile per nessuno, né per noi né per gli anziani, mi dispiace per loro che non ce la fanno”.

Akash ha comunque affermato di aver imparato molte cose dalle difficoltà. “Mi ha insegnato tante cose positive per stare bene con me stesso e per questo aiuto anche gli anziani e vicini di casa ed è una cosa che mi rende felice, molto […] Sono stato molto male, ma c’è stata una persona molto importante che mi ha aiutato – ha aggiunto Kumar alla Daniele -. Non faccio nomi però”.

Ora che il peggio è passato Akash sogna solo di tornare al suo lavoro. “Armani dice che il lusso deve essere valorizzato – ha concluso -, la moda per adesso sarà difficile che riparta. Credo che ci vorrà tanto tempo perché tutto riparta, non sarà molto veloce”.