Isola dei famosi 2021, le pagelle del 18 marzo

Isola dei Famosi 2021: il cast

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021, in onda il 18 marzo, regala emozioni e risate. Ilary Blasi si lascia andare a una nuova gaffe, mentre Tommaso Zorzi stuzzica i concorrenti, facendo arrabbiare Akash Kumar. Il Visconte lascia l’Isola, ma resterà a Parasite Island.

Scopriamo insieme i nostri voti ai protagonisti e ai momenti cult:

ILARY BLASI – Vale la pena vedere l’Isola dei Famosi 2021 solo per godersi le gaffe della conduttrice che in ogni puntata regala risate e spontaneità. Lo stile di Ilary è fresco e frizzante, ma soprattutto la sua presenza è il vero motore dello show. Dopo l’inizio scoppiettante, anche la seconda puntata della trasmissione non ha deluso le aspettative e puntualmente è arrivata la gaffe della presentatrice, commentata a anche sui social. “Solamente voi potete decidere chi dovrà abbandonare la Casa – ha detto la Blasi, rendendosi subito conto dell’errore -. No, la Casa no, la Casa la mettiamo da un’altra parte!”. VOTO: 9.

AKASH KUMAR – Il modello continua a dividere il pubblico fra chi è affascinato dalla sua personalità e chi lo trova arrogante. Ad alimentare le polemiche lo scontro con Tommaso Zorzi nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e la richiesta di essere votato dagli altri naufraghi. Quando l’opinionista gli ha chiesto spiegazioni riguardo le sue molteplici identità, Akash è apparso da subito seccato. “L’ho già chiarito in un altro reality, non mi va di parlarne ancora – ha detto – […]. Che poi io li chiamo talent, non reality che è troppo trash […] Il trash non mi appartiene. Zorzi deve calare le ali, io sono un ragazzo educato io ho una carriera che mi aspetta fuori”. VOTO: 5.

FARIBA TEHERANI e UBALDO LANZA – Sono a tutti gli effetti la super coppia comica dell’Isola dei Famosi. Dopo la prima puntata in cui sono caduti in acqua, nella seconda non hanno deluso le aspettative, affrontando in modo piuttosto comico la prova assegnata da Ilary Blasi. Aiutati da un Marco Maddaloni preoccupato per l’incapacità dei suoi allievi, Fariba e Ubaldo hanno regalato momento esilaranti al pubblico di Canale Cinque. VOTO: 8

TOMMASO ZORZI – Da bravo opinionista ha un giudizio per ogni naufrago e non delude le aspettative, punzecchiando i concorrenti e scatenando reazioni. “Zeta di zanne è un po’ per tutte le donne dell’Isola perché credo che saranno loro a tenere la guerra – ha detto -. Ci sono molte donne alpha e mi fa molto piacere. Vera Gemma è imbattibile su questo, è un’asfaltatrice. Potrebbe arrivare anche alle mano. È una che due extension te le stacca”. VOTO: 7.

VISCONTE FERDINANDO GUGLIELMOTTI – Il Visconte non mostra le sue emozioni nemmeno quando viene eliminato dall’Isola dei Famosi, scatenando dubbi e incomprensioni, ma in studio uno dei suoi amici più cari è certo che gli serva più tempo per mostrarsi al pubblico. L’occasione arriva grazie alla possibilità di rimanere a Parasite Island: Guglielmotti ci sorprenderà? Non è dato saperlo, per ora il giudizio non è positivo, ma potrebbe migliorare. VOTO: 4.