Elisabetta Gregoraci, il figlio in ospedale. E lei si sfoga su Instagram

Ore di attesa per Elisabetta Gregoraci, che ha aspettato che il figlio Nathan Falco uscisse dalla sala operatoria condividendo il tempo con i suoi follower.

Una piccola operazione per rimuovere dei ferri dal braccio per il piccolo Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nulla di grave, quindi. Un semplice intervento che non desta particolari preoccupazioni. Ma, si sa, aspettare fuori da una sala operatoria provoca sempre un po’ di apprensione, soprattutto ad una mamma.

Ed Elisabetta Gregoraci non fa certo eccezione. Per ingannare l’attesa e sfogare un po’ l’ansia, la showgirl ha voluto di condividere il momento con i suoi follower, tranquillizzando tutti sullo stato di salute del figlio. Nel frattempo, poi, ha deciso di pubblicare su Instagram alcune foto di qualche anno fa che ritraggono lei e Nathan, scrivendo:

Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio). Qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love.

Il post, ovviamente, non ha lasciato indifferenti amici e fan della Gregoraci, che sono intervenuti per chiedere notizie e incoraggiare mamma Elisabetta. Tra gli utenti che hanno commentato anche qualche personaggio famoso come Valeria Marini e Simona Ventura. Tenerissimo il messaggio di quest’ultima, che ha provato a distrarre un po’ la showgirl:

Ely e’ identico a Flavio con i tuoi colori.

Elisabetta Gregoraci è poi intervenuta per confermare la buona riuscita dell’intervento e mostrare, nelle stories di Instagram, il suo bambino sereno e sorridente a casa che, nonostante la giornata un po’ particolare, è già impegnato con i videogiochi. Ed è naturale che sia così, Nathan Falco ha due genitori che ogni volta che possono dimostrano tutto l’amore che provano per lui. Sui social, sono numerose le foto che lo ritraggono in compagnia di mamma Elisabetta e di papà Flavio.

Nonostante la separazione, la Gregoraci e Briatore sono rimasti in buoni rapporti proprio per il bene del figlio. Nathan Falco passa molto tempo con entrambi i genitori, che ritrova uniti, come se nulla fosse accaduto, nelle ricorrenze speciali come il suo compleanno o la sua prima comunione. Sarà proprio per questo affiatamento, e per la stima reciproca che Elisabetta e Flavio si dimostrano, che i fan sognano di rivedere la famiglia definitivamente riunita. Chissà che questo desiderio non venga presto realizzato.