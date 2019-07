Elisabetta Gregoraci insultata su Instagram per una foto con Nathan. Lei risponde così

editato in: da

Elisabetta Gregoraci è finita nel mirino degli haters a causa di un selfie con Nathan, i figlio nato dall’amore per Flavio Briatore.

Showgirl e conduttrice di successo, ma soprattutto mamma, Elisabetta ama condividere su Instagram le foto che raccontano le sue giornata, fra shooting fotografici, sessioni di trucco e momenti con la sua famiglia. La Gregoraci non ha mai nascosto di essere una madre molto amorevole e dolce, particolarmente affettuosa nei confronti di Nathan, con cui ha un ottimo rapporto.

Per questo motivo pubblica spesso scatti che la ritraggono con il figlio. L’ultimo però ha scatenato moltissimi commenti contrastanti, tanto che la Gregoraci è stata costretta ad intervenire per difendersi. Nell’immagine Elisabetta sorride alla telecamera mentre si fa un selfie con Nathan, che si trova dietro la sua spalla.

Entrambi sorridono e la showgirl accenna una linguaccia. “Selfie con la mamma. Io&Te” ha scritto Elisabetta, aggiungendo anche un cuore rosso. Questo è bastato a scatenare gli insulti di alcuni utenti. In particolare un follower commentato sotto lo scatto: “E ma sta faccia da tr***n per un selfie da mamma non mi pare normale”.

Le parole, arrivate da una donna, hanno fatto arrabbiare la Gregoraci, che ha risposto a tono: “Nemmeno una donna che usi questo linguaggio scurrile” ha replicato. In tanti si sono schierati dalla sua parte, accusando gli haters di invidiare la bellezza e la genuinità della modella.

Reduce dal divorzio da Flavio Briatore, con cui ha condiviso oltre dieci anni di matrimonio, Elisabetta ha ritrovato il sorriso accanto a Francesco Bettuzzi, manager e proprietario di una nota azienda di cosmetici.

L’amore procede a gonfie vele, mentre la carriera della showgirl ha spiccato il volo, fra eventi e conduzioni in tv. Non è la prima volta che la Gregoraci viene criticata perché considerata una mamma troppo sexy.

“Mi accusano e francamente, me ne infischio!” aveva spiegato al settimanale Oggi qualche settimana fa, rispedendo al mittente accuse e illazioni.