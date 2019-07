Flavio Briatore pronto a riconquistare la Gregoraci: le rivelazioni di un amico

editato in: da

Un clamoroso ritorno di fiamma potrebbe infuocare l’estate 2019.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due sono stati sorpresi dal settimanale Diva e donna a godersi una bella giornata di mare in Versilia insieme al figlio Nathan Falco e le immagini non lasciano dubbi sull’intesa che ancora lega Elisabetta e Flavio.

L’imprenditore e la showgirl in effetti, a parte il periodo subito dopo la separazione durante il quale la ferita della rottura era ancora fresca, sono apparsi insieme più volte in pubblico, sempre per amore del figlio nato dal loro matrimonio, che oggi ha nove anni.

I due ex coniugi hanno sempre dichiarato e, quel che più è importante, dimostrato, di nutrire grande stima e grande rispetto reciproco.

Una giornata al mare tutti insieme a godersi relax e sole nel lussuoso stabilimento di Briatore, il Twiga, non dovrebbe dunque stupire più di tanto il pubblico che segue le vicende della coppia.

Questa volta però, sembra ci siano elementi diversi, che hanno scatenato le voci di un presunto ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci si è appena lasciata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, la sua storia più lunga dopo la fine del matrimonio con Briatore. L’ex manager di formula uno invece, da quando si è separato con la Gregoraci non è andato oltre qualche flirt passeggero (il più noto con Taylor Mega). Anche per questo sembrano avere un fondo di verità le voci che stanno impazzando, e che sono partite dalla rivelazione di un amico intimo della coppia.

L’uomo ha raccontato infatti che Briatore punterebbe a riconquistare l’ex moglie che non avrebbe mai dimenticato, e sarebbe addirittura pronto a portarla all’altare di nuovo.

“Flavio è pronto a risposarla e glielo ha detto” ha rivelato l’amico della coppia, e ora in molti si aspettano per quest’estate un ritorno di fiamma.

La storia tra Briatore e la Gregoraci è stata un storia importante. Quando la showgirl calabrese conquistò il manager piemontese noto, tra l’altro, per aver conquistato alcune delle donne più belle del mondo, da Naomi Campbell ad Heidi Klum, in pochi avrebbero scommesso che quella storia sarebbe durata dodici anni e un figlio, e in pochi avrebbero creduto che sarebbe stato Briatore ad avere dei ripensamenti dopo la fine dell’unione.

Eppure oggi sembra proprio che sia così, e che l’imprenditore sia davvero determinato a riconquistare il cuore della sua ex moglie.