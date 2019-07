Battiti Live, Elisabetta Gregoraci stupenda con un look total black

editato in: da

Elisabetta Gregoraci non poteva apparire più in forma di così. Con Battiti live, programma musicale che presenta con grande maestria, sta animando l’estate degli italiani.

Al suo fianco, a sostenerla nella conduzione, Alan Palmieri e la sedicenne star del web Mariasole Pollio, che ricopre il ruolo di inviata speciale tra il pubblico che ogni serata affolla le piazze.

Inutile dire che gli outfit dell’ex signora Briatore la fanno da padrone e riescono sempre ad attirare l’attenzione. Questa volta la Gregoraci ha optato per un total black grintoso e di grande personalità. L’ampia camicia nera dalle maniche lunghe e con frange, poi, è stata sapientemente abbinata ad accessori appariscenti e luminosi.

Elisabetta ha scelto di completare il look con degli stivali neri, altissimi e totalmente ricoperti di frange. Ha aggiunto, inoltre, una mega cintura color argento che le ha sottolineato il punto vita. Non potevano mancare bracciali, anelli e orecchini a cerchio. L’acconciatura, poi, era perfetta: una coda alta.

La presentatrice non si è risparmiata neanche nel make-up, molto marcato sugli occhi e, al contrario, molto leggero sulle labbra. Ha, infatti, preferito dare risalto allo sguardo con uno smokey eyes nero e utilizzare un semplice rossetto color nude sulle labbra.

Insomma, una scelta sbarazzina che ben si addice al format del programma e che l’ha resa divina anche in mezzo alle tantissime donne che hanno affollato il palco di Battiti Live. Tra queste Paola Turci, Giordana Angi, Federica Carta, Bianca Atzei e Martina Attili.

Quale sarà il segreto di bellezza di Elisabetta Gregoraci? Sicuramente la passione per il suo lavoro, che traspare durante la sua conduzione e garantisce la buona riuscita del programma, ma anche un periodo personale particolarmente sereno.

Dopo il divorzio con Briatore, infatti, i due sono riusciti a mantenere ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco. Quest’ultimo appare spesso nei social dei due genitori e dimostra affetto incondizionato sia a papà Flavio che a mamma Elisabetta. Anche sul piano romantico e sentimentale tutto sembra andare per il meglio. La Gregoraci è, infatti, felicemente fidanzata con Francesco Bettuzzi, imprenditore molto riservato.

Cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo look di Elisabetta? Vi diamo un’anticipazione: si tratta di un mini dress che farà impazzire il pubblico. Non ci resta che aspettare una nuova puntata di Battiti Live per poterci gustare i dettagli dell’outfit.