Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per il figlio Nathan

editato in: da

L’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è ormai finito da tempo, ma c’è qualcosa che li tiene ancora legati.

Si tratta dell’immenso amore che provano per il figlio Nathan Falco, ed è proprio in occasione della sua Prima Comunione che gli ex coniugi si sono ritrovati: un evento importante, al quale entrambi i genitori hanno presenziato. D’altronde Elisabetta e Flavio, dopo la separazione avvenuta circa un anno fa, ci hanno tenuto a precisare che restano pur sempre una famiglia. E nel tempo lo hanno dimostrato, mettendo da parte possibili rancori per essere presenti con il figlio.

Tutti e due si sono mostrati molto emozionati e hanno postato sui loro canali social dolci pensieri e auguri per il giovane di casa. Il primo è stato proprio il noto imprenditore, che ha pubblicato un’immagine di famiglia in cui lui, Nathan e la Gregoraci sorridono felici. Anche il messaggio che accompagna la foto lascia trasparire solo grande amore e serenità :

Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione.

Non si è fatta attendere la risposta di Elisabetta, che ha postato una serie di immagini che documentano l’evento. E, anche lei ha condiviso una dedica molto tenera:

Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita: ricevi il Sacramento della Comunione. Auguri amore mio, che Dio ti benedica sempre.

Un bellissimo quadretto familiare che già in passato avevamo avuto occasione di vedere. Per il nono compleanno di Nathan, infatti, la Gregoraci e Briatore avevano organizzato insieme un grande party per festeggiarlo. Insomma, è chiaro che tra i due ci sia un ottimo rapporto, nonostante nel primo periodo che ha seguito la separazione la situazione poteva apparire tesa.

Grande assente, invece, Francesco Bettuzzi, compagno della Gregoraci. I due hanno iniziato a frequentarsi poco dopo la separazione della donna da Briatore e, proprio a causa dei tempi così ravvicinati, avevano deciso di tenere la relazione segreta per un po’. Ultimamente, poi, sono giunte le voci di una crisi che, però, sembrava essere rientrata. Che questo sia un nuovo segnale che indica un allontanamento o la scelta dell’assenza è stata presa proprio per non turbare delicati equilibri?