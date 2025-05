Flavio Briatore, quanti figli ha e chi sono

Fonte: IPA Flavio Briatore con Leni e Nathan Falco

Flavio Briatore non è solo un imprenditore di successo, ma anche un papà amorevole e presente ed ha un bellissimo rapporto con i figli Nathan Falco e Leni, nati da due diverse relazioni importanti. E se Nathan Falco è da sempre una presenza fissa al fianco dell’imprenditore, come nel caso della Formula 1 dove accompagna spesso il papà, negli ultimi anni anche Leni si è avvicinata al padre biologico. Scopriamo di più su di loro.

Flavio Briatore, chi è la primogenita Leni Klum

Spesso alla ribalta delle cronace italiane per i suoi successi nel mondo della Formula 1, dove è stato a lungo team manager per la scuderia Benetton, poi Renault, ed è attualmente Executive Advisor dell’Alpine, Flavio Briatore è anche un imprenditore di successo nel settore dell’hospitality di lusso grazie al suo progetto chiamato Majestas, precedentemente noto come Billionaire Life.

Molto presente in ambito televisivo oltre ad essere un brillante socialité, Briatore nel corso degli anni si è legato a donne bellissime che in un paio di casi gli hanno anche dato modo di sperimentarsi nella versione di padre. La prima è la nota modella e imprenditrice Heidi Klum: i due hanno avuto una relazione dalla quale nel 2004 è nata la splendida Leni Klum, oggi modella di successo e molto presente nei vari eventi di rilievo del mondo della moda e dello spettacolo proprio in compagnia della madre.

Tra Flavio e Heidi sembra correre buon sangue e anzi i due ex sono diventati anche soci in affari: lo scorso ottobre infatti hanno aperto a New York un Crazy Pizza che è già diventata una location cult.

Di Leni però Flavio Briatore ha iniziato a parlarne solo nel 2022: la ragazza, mai ufficialmente riconosciuta per una scelta condivisa con Heidi, che ha preferito crescere Leni con l’ex marito Seal che l’ha anche adottata, da qualche anno si è avvicinata al padre biologico trascorrendo più tempo in sua compagnia.

I due sono anche apparsi in diversi scatti insieme, con anche presente l’altro figlio di Flavio, Nathan Falco. La svolta per loro è arrivata infatti nel 2021 quando fecero una vacanza a Capri tutti insieme: Briatore, Elisabetta Gregoraci – storica compagna dell’imprenditore nonché mamma di Nathan Falco – Heidi Klum con il suo attuale marito Tom Kaulitz, musicista e fondatore dei Tokio Hotel, e ovviamente Leni. Una grande famiglia allargata e felice.

Flavio Briatore, il secondogenito Nathan Falco e il rapporto con Leni

Briatore è diventato nuovamente padre nel 2010, mentre stava vivendo una lunga e profonda relazione con Elisabetta Gregoraci: dal loro amore è nato il secondogenito Nathan Falco, oggi sempre al fianco del padre e presente anche lui a Monaco per assistere al Gran Premio di Formula 1 insieme a Flavio e Leni.

Nathan è sempre apparso molto vicino alla figura paterna ed è stato molto contento nello scoprire l’esistenza di Leni: “Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già” ha raccontato Flavio in un’intervista, spiegando come aveva voluto scegliere i tempi giusti per dare la notizia dell’esistenza di Leni a suo figlio e di come in realtà lui sapesse già tutto.

In seguito Nathan aveva spiegato ai genitori di sapere già dell’esistenza di Leni da Google e che i due si seguivano reciprocamente sui social, tuttavia forse per pudore non aveva detto nulla e aveva aspettato saggiamente che fossero i genitori ad informarlo.

Nathan ha frequentato una prestigiosa scuola internazionale a Montecarlo, dove vive con la mamma, ed è già entrato nelle dinamiche imprenditoriali familiari dove sicuramente lo aspetta un ruolo di rilievo.

Il rapporto tra Flavio Briatore e i suoi figli sembra ottimo da ogni punto di vista: recuperato il rapporto con Leni e constatato l’affetto che lega la ragazza all’altro figlio, Flavio ha potuto anche esprimere la sua opinione sulla primogenita: “La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita. Io non ho nessun merito in questo” ha affermato, aggiungendo come oggi abbiano un ottimo rapporto: “Il padre vero che l’ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con Leni non ho quindi la relazione giorno per giorno con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno” ha concluso Flavio.

E cuore di papà non mente.