Elisabetta Gregoraci vola da Briatore e sfoggia un bikini perfetto (39 anni)

Elisabetta Gregoraci vola in Sardegna da Briatore e sfoggia un bikini perfetto a 39 anni.

La showgirl calabrese ha lasciato Montecarlo per iniziare le consuete vacanze estive insieme agli amici e al figlio Nathan Falco. Dopo un breve soggiorno a Mykonos, Elisabetta ha raggiunto la Sardegna, seconda casa di Flavio Briatore, dove l’imprenditore ha diverse attività e gestisce uno dei locali più famosi della Costa Smeralda.

La coppia, che si è separata dopo ben dieci anni d’amore, ha mantenuto ottimi rapporti. Nonostante si siano detti addio, Flavio ed Elisabetta sono ancora molto uniti per amore del figlio Nathan. Proprio per questo motivo la showgirl è rimasta a vivere a Montecarlo anche dopo il divorzio e non esita a farsi fotografare insieme all’ex durante feste e ricorrenze speciali in famiglia.

Un legame ancora forte che, qualche settimana fa, aveva fatto ipotizzare un ritorno di fiamma. Dopo l’addio a Francesco Bettuzzi, nuovo fidanzato della Gregoraci, un amico di Briatore aveva confidato la volontà dell’imprenditore di riconquistare la modella calabrese. Secondo alcune indiscrezioni Flavio aveva cercato di ritornare con la sua ex moglie, ricevendo però un netto rifiuto da parte di Elisabetta, convinta che la love story sia ormai finita.

Dopo la sua discesa in politica, la soubrette non ha commentato le scelte dell’ex, ma su Instagram sono apparse le sue foto in Sardegna, segno che l’intesa è ancora molto forte. Negli ultimi scatti pubblicati sui social Elisabetta è semplicemente perfetta. A 39 anni la Gregoraci ha un corpo scolpito dalla passione per lo sport ed è davvero bellissima.

Nelle immagini sorride, immersa nelle acque cristalline della Sardegna, con cappellino e occhiali da sole. A corredo della foto la showgirl ha deciso di scrivere una frase di Nadia Toffa, la giornalista delle Iene recentemente scomparsa a causa di un tumore.

“Assaporate la bellezza della vita..ogni istante è intriso – ha scritto -. Un sorriso, uno sguardo per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, un ciuffo di capelli davanti gli occhi…Aggiungete voi attimi di bellezza e buona vita a tutti”.