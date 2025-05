Chiara Ferragni, il look sensuale per il compleanno ad Abu Dhabi

Chiara Ferragni ha indossato un sensualissimo abito per il suo compleanno ad Abu Dhabi: "revenge dress" oppure no? Questo è il dilemma. Tutto quel che sappiamo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha spento trentotto candeline sulla sua ultima torta di compleanno, il 7 maggio: nessuna celebrazione in grande, però, tutt’altro. La Regina delle Influencer si troverebbe attualmente ad Abu Dhabi per lavoro, eppure l’occasione è stata comunque buona per sfoggiare quello che è parso a tutti gli effetti uno studiato revenge dress, complice un evento di gala nella capitale.

Chiara Ferragni, l’outfit da perfetta “birthday girl” ad Abu Dhabi

Un compleanno decisamente insolito il trentottesimo di Chiara Ferragni, lontana dalla sua amata famiglia per un impegno lavorativo in quel di Abu Dhabi. “Grazie a tutti per gli auguri, per l’affetto, per il supporto e per avermi fatta sentire me stessa più di prima. Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi la tua vera te stessa” queste le parole che l’imprenditrice ha dedicato ai suoi followers su Instagram, a corredo di uno scatto che la ritrae sorridente con una mini torta in mano.

Un post che la dice lunga a proposito del tanto atteso e meritato momento di rinascita giunto a seguito delle turbolenze degli ultimi mesi.

Dopo un inverno a dir poco burrascoso, infatti, l’eterna The Blonde Salad starebbe finalmente vivendo una nuova fase della sua vita: una volta lasciatasi definitivamente alle spalle i momenti difficili, travolta dalla bufera mediatica con focus il Pandoro-Gate e il divorzio da Fedez, il sereno pare essere tornato insieme a belle soddisfazioni professionali e primi attimi di totale spensieratezza.

Era lo scorso aprile quando l’influencer è diventata azionista di maggioranza della Società che porta il suo nome – prima condivisa con due soci – un momento per lei davvero significativo: “È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che vada tutto bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand e il mio nome”, così ha ufficializzato la notizia lei.

Il sole è tornato a splendere, poi, anche sul piano sentimentale: dopo la fine dei Ferragnez, Chiara avrebbe persino ritrovato l’amore vicino a Giovanni Tronchetti Provera. Una storia nata nel silenzio, lontana dai riflettori diversamente dal passato, e che le starebbe regalando la felicità desiderata.

In attesa di festeggiare con famiglia e cari amici, Chiara Ferragni ha trascorso questo compleanno colmo di significato presso un fiabesco evento targato Disney, quello a segnare l’apertura del parco divertimenti proprio nella capitale degli Emirati Arabi: quale migliore occasione di questa per esibire un clamoroso abito da sera? Proprio nessuna, ed è esattamente ciò che ha fatto.

Documentando fedelmente la metamorfosi da tenuta rilassata a uniforme da gran gala attraverso uno spiritoso TikTok, l’imprenditrice digitale ha sfoderato il look degno di una Birthday Girl prima sui social e poi ad Abu Dhabi. Punto focale della mise un lungo abito aderente della collezione S/S 2025 di At First Sight, per la precisione il modello denominato Black Widow, il che è tutto dire: si trattava di un tubino smanicato ultra fasciante, dotato di maxi cut-out sul fianco e gonna a sirena, con collo alto. A completare il tutto ci pensavano infine dei gioielli lucenti del suo brand, una coda bassa ad effetto sleek un make-up felino.

Ovviamente, come di consueto, tra i più maliziosi vi è chi ha urlato al revenge dress: seppur la vendetta vada risaputamente servita fredda, il sensualissimo outfit è arrivato a poche ore di distanza dalle rivelazioni di Rosa Chemical a proposito del noto bacio con Fedez.

Rosa Chemical sul bacio con Fedez: “Era tutto studiato, Chiara non sapeva nulla”

Negli ultimi giorni, Rosa Chemical è tornato a parlare di uno degli episodi più virali di Sanremo 2023, quello che vedeva Chiara Ferragni alla conduzione accanto ad Amadeus: il chiacchieratissimo bacio con Fedez.

L’artista, durante un episodio del podcast Mondo Cash, avrebbe rivelato per la prima volta i retroscena di quel momento quando, a gran sorpresa – non di tutti – baciò Fedez tra il pubblico con lo sconcerto della povera moglie. Tutto sarebbe nato da una battuta sferrata dallo stesso rapper in un’altra trasmissione, la sua nota Muschio Selvaggio: “Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio”, aveva ironizzato.

Fonte: IPA

Ebbene, come sappiamo Rosa Chemical non l’ha presa come una semplice provocazione, intendendola alla lettera. Non si è trattato affatto di un’improvvisazione, però, ma di uno show a tavolino a vedere concorde il diretto interessato. Al contrario, a non saperne nulla era proprio Chiara.

Una rivelazione, la suddetta, che ha riportato all’attenzione generale quanto accaduto immediatamente dopo, dietro le quinte, quando la tensione tra i partner era sembrata a tutti palpabile. Alla luce della situazione attuale il fatto che il cantante non avesse condiviso il piano con sua moglie, secondo alcuni, avrebbe inciso sul rapporto già incrinato della coppia.