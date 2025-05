Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA L’estate sta arrivando: i primi bikini vip (da cui prendere spunto)

Buone nuove dal fronte fashion: la moda crochet, quella contrassegnata da quei graziosi capi che sembrano essere stati fatti all’uncinetto, con amore e appositamente per noi, dalla nonna domineranno ancora una volta le tendenze dell’estate 2025. A confermarcelo è, come di consueto, Chiara Ferragni, che si è mostrata ai suoi followers in una inedita versione fatata – proprio come la caption descrive – nel suo ultimo post, con addosso un delizioso bikini tricot verde pastello. Una mossa che, quantomeno dal popolo di fashion addicted all’ascolto, è stata interpretata come una piccola anticipazione dell’uniforme ufficiale della calda stagione in arrivo.

Chiara Ferragni, il bikini tricot verde pastello è un assaggio dell’estate 2025

Una nuova perturbazione sembra essersi diretta sulla vita sentimentale di Chiara Ferragni: dopo la clamorosa separazione da Fedez, con nuovi gossip a vederli protagonisti spuntare qua e là all’ordine del giorno, l’imprenditrice avrebbe visto calare la parola fine anche sulla sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Questa volta, però, pare aver imparato la lezione, nessuna rottura può essere tanto importante da adombrare la sua ritrovata serenità: eccola perciò sorridente ed in forma smagliante annunciare con orgoglio nelle stories le novità lavorative del futuro, novità di cui è prima responsabile adesso.

Se per poterne godere toccherà attendere ancora un po’, nel frattempo la regina delle influencer ha intrattenuto il proprio pubblico sui social svelando quella che sarà una delle grandi mode dell’estate 2025: i capi in crochet. Nell’ultimo post sul suo profilo Instagram la vediamo indossare un grazioso completino tre pezzi, composto da cardigan e bikini tricot in una splendida tonalità di verde pastello, da annoverarsi tra i colori di tendenza questa primavera.

“She’s a Fairy” cita la didascalia ad introdurre gli scatti che la ritraggono in perfetta forma, grazie anche all’ausilio di un make-up luminoso e di una piega da manuale in pieno stile 90s blowout, fornici un piccolo assaggio di quello che sarà lo scenario moda della calda stagione.

Chiara Ferragni, tutto sulla fine della relazione (finita) con Giovanni Tronchetti Provera

L’ultimo colpo di scena a travolgere la vita privata di Chiara Ferragni pare averla condotta lontano da Giovanni Tronchetti Provera, recente e chiacchieratissimo amore dell’imprenditrice digitale, il quale sarebbe tornato tra le braccia dell’ex moglie Nicole Moellhausen. A conferma di questo alcuni scatti rubati a ritrarre un bacio proprio con la madre dei suoi tre figli.

A rivelarlo è stato il settimanale Chi: dopo la rottura con l’influencer, quella che sino a poco fa era a tutti gli effetti una ex coppia è stata paparazzata in atteggiamenti complici e molto intimi.

“Giunto a Portofino venerdì sera con i tre figli, ospite della madre, Giovanni è andato in piazzetta a prendere l’aperitivo. E chi c’era due tavoli accanto a lui? La sua ex moglie, la Moellhausen, con un gruppo di amiche. Tronchetti Provera le saluta e va a cena con la madre. Poco dopo arriva suo padre, Marco, che saluta con affetto Nicole, come una di famiglia. Il giorno dopo di nuovo, Giovanni e Nicole si ritrovano in piazzetta, per caso, a fare colazione. Poi lui va a fare un giro in barca, lo stesso fa suo padre, single da poco, e lo stesso fa Nicole con le amiche. Tutti in direzione San Fruttuoso. Ma l’apice si raggiunge domenica, a Paraggi. Giovanni è in spiaggia con i figli, e incontra Nicole con le amiche. I due ex vengono lasciati soli, e iniziano a parlare. Parlano come forse non facevano da tempo, discutono anche, si chiariscono. E, alla fine, Giovanni accompagna la ex moglie alla macchina. Saluta la tata, saluta e figli, e saluta Nicole. Un bacio che apre nuovi scenari“, ha raccontato con estrema precisione di dettagli il giornale.