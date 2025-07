Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Chiara Ferragni

Spogliata tutt’un tratto della sua aura patinata, accuratamente tracciata post dopo post sul suo profilo Instagram, la vita di Chiara Ferragni si è sgretolata qualche tempo fa sotto gli occhi attenti del globo intero. A distanza di anni l’Influencer Regina ha però finalmente ripreso in mano la sua vita, lasciandosi quasi definitivamente alle spalle il doloroso capitolo del Pandoro-gate e mettendo persino la parola fine al chiacchieratissimo matrimonio con Fedez.

È arrivata proprio in questi giorni la notizia che conferma il divorzio ufficiale degli ormai ex coniugi, noti al mondo come Ferragnez, ed è probabilmente sull’onda della nostalgia che l’imprenditrice digitale ha riaperto l’archivio delle vecchie foto, riesumando a gran sorpresa scatti storici che hanno lasciato 28,4 Milioni di followers a bocca aperta.

Chiara Ferragni, la galleria di foto ricordo su Instagram racconta la sua storia

L’ultimo carosello fotografico che compare sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è nettamente diverso dal solito, impossibile non rendersene conto: frapposto tra un viaggio di lavoro oltreoceano ed un weekend da sogno, questo ha tutta l’aria di essere un autentico viaggio attraverso i ricordi, quelli più cari, che guardandosi indietro pare quasi di non aver vissuto.

I momenti salienti della sua vita, perennemente sotto i riflettori dal lontano 2012, ci sono proprio tutti: colei che si dice aver inventato il mestiere dell’Influencer ha rispolverato gran parte degli scatti risalenti agli esordi della propria carriera, a partire dai primi eventi di moda a Los Angeles sino all’addio al nubilato in Spagna.

Basti pensare che molti di questi risalgono addirittura a quando viveva in pianta stabile nella Città degli Angeli: c’è l’iconica intervista a Edward Jack Peter Westwick, meglio noto come Chuck Bass di Gossip Girl, la campagna pubblicitaria Calzedonia realizzata a Ortigia, in Sicilia, alcuni clamorosi colpi di testa e ben più di qualche outfit dal sapore teen.

Da sempre un’incallita fashion addicted, l’imprenditrice digitale ha seguito negli anni ogni più contagioso trend di stagione, dai look in pieno stile Coachella, con tanto di shorts di jeans sfrangiati e t-shirt scollate con stampa, passando per i controversi sandali con calzino – rigorosamente griffato – sino ad arrivare alle ballerine nude con borchie e nastri bicolor, neri e vichy, intrecciato intorno alle caviglie.

Non sono potuti passare inosservati nemmeno i numerosi autoscatti celebrativi del nuovo colore capelli di turno: fra questi giureremmo di aver visto davvero tutte le gradazioni di biondo, ma c’è anche un inaspettato rosa bubblegum e persino il suo cenere naturale.

Ad attirare l’attenzione, poi, è stato anche un curioso primo piano, quello sul tatuaggio che ha tuttora dietro il bicipite, ossia un grande cuore stilizzato che contiene la frase “You are hotter than the flames in hell”. Ad oggi lo rifarebbe? Probabilmente sì, esattamente come tutto il resto.

Chiara Ferragni e Fedez hanno firmato il divorzio: tutto quello che sappiamo

Messi da parte i primi dissapori, almeno apparentemente, dopo una lunga trattativa Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente firmato il divorzio: a quanto emerso i due ex coniugi avrebbero raggiunto un accordo consensuale, evitando di scontrarsi in tribunale, optando per l’affidamento congiunto dei figli.

Pare inoltre che il rapper non dovrà versare alcun assegno di mantenimento, ma in compenso sarà lui ad occuparsi delle spese mediche e scolastiche dei bambini. Un lieto epilogo, insomma, e quasi del tutto inaspettato. Come si dice? Tutto è bene quel che finisce bene, e sembra essere proprio questo il caso a confermarlo.