Quel che si dice un colpo al cuore per la legione di brunette all’ascolto, ma vi è da ammetterlo, seppur a fatica: non esiste colore di capelli più adatto all'estate se non il. Di qualsiasi sfumatura si tratti, una chioma chiara e luminosa pare come concepita appositamente per essere baciata dal sole e risaltare con l'abbronzatura. Non sorprende, dunque, come di anno in anno, all'approssimarsi della calda stagione, le tendenze del colore dei capelli vengano svecchiate attraverso l'introduzione di nuove declinazioni nel segno della pura luce. Ed ecco puntuali le proposte pensate dagli esperti del settore per l'estate 2025, indossate a testa ben alta dalle celebrities.