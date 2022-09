Belen su Instagram: “La psicologia del coraggio”. Il post misterioso sul passato

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen Rodriguez sta vivendo al momento un periodo davvero d’oro, tra la carriera e l’amore. Il riavvicinamento con Stefano De Martino le ha permesso di ritrovare la serenità di un tempo, oltre che la stabilità tanto ricercata. Ciononostante, qualcosa sta evidentemente turbando il suo presente. Molto probabilmente, il suo ex, Antonino Spinalbese, entrerà nella Casa del GF Vip 7. Ed è tempo di “fare pace con il suo passato”.

Belen Rodriguez, il post su Instagram

Sono state tante le persone che si sono chieste a chi si riferisse il post su Instagram di Belen Rodriguez. Parole estrapolate da un libro, oltre che un approfondimento sulla psicologia del coraggio, del possesso, dell’uso. “Ma come fai a capire che sto mentendo? Non sai niente delle persone che mi circondano o della vita che conduco”.

Un aspetto su cui ha sempre premuto molto la showgirl e conduttrice, soprattutto dopo le critiche che ha ricevuto, riferite al suo ex, Antonino Spinalbese, e all’amore ritrovato con Stefano De Martino. Ha continuato con un’ulteriore frase, ancor più precisa: “Il fatto che a decidere del tuo stile di vita sei stato tu e nessun altro”.

Una riflessione a cui la showgirl ha sempre tenuto, soprattutto perché non è mai stata influenzata da esterni per le sue scelte. Con coraggio, ha sempre cercato di vivere la sua vita, prendendo le decisioni più opportune. Pensiero che ha anche supportato la madre, Veronica Cozzani, quando l’ha difesa su Instagram: nella vita si cade, ci si rialza, si sbaglia, ma del resto è il meccanismo stesso della vita.

La psicologia del coraggio di Belen Rodriguez

Dalle storie su Instagram, ne ha condivisa anche un’altra che fa ancora più luce sulla vicenda. “L’importante non è ciò con cui si nasce, ma l’uso che si fa di quelle risorse“, la showgirl e conduttrice, che rivedremo in televisione a Tu Sì Que Vales, ha citato Dalla psicologia del possesso alla psicologia dell’uso, dando la buonanotte ai propri follower.

Un pensiero molto profondo, che ha anche turbato la Rodriguez a lungo: criticata per la vita sentimentale tanto quanto per le scelte sulla carriera, il suo passato è sempre stato presente sui tabloid, e non sono mai mancati commenti sgradevoli sul suo profilo Instagram. Frasi del tutto evitabili, che naturalmente hanno avuto un peso.

L’amore ritrovato con Stefano De Martino e le critiche ricevute

Dopo tanti mesi in cui si sono rincorse indiscrezioni sul ritorno dell’ex coppia, hanno scelto di uscire allo scoperto e di amarsi sotto gli occhi di tutti, senza misteri. La Rodriguez non è nuova agli sfoghi sui social: ricordiamo ancora il suo post in cui si riferiva ad Antonino Spinalbese per tutte le “chiacchiere” condivise su di lei.

A pochi giorni dall’inizio del GF Vip 7, in cui sarà presente Spinalbese nel cast (tenuto segreto fino alla fine per scelta di Alfonso Signorini), Belen potrebbe essere probabilmente preoccupata per le ripercussioni che il suo passato potrebbe avere sul presente e soprattutto sul futuro. Quel che è certo è che il coraggio non le è mai mancato, e che nessuno dovrebbe continuare a giustificare le proprie scelte in eterno.