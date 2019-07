Ballando, bufera su Milly Carlucci. Carolyn Smith interviene su Instagram

editato in: da

Da quando si è scoperto che Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono effettivamente una coppia, una vera e propria bufera si è scatenata su Milly Carlucci.

Durante la messa in onda di Ballando con le Stelle, l’intesa tra Veera Kinnunen, maestra di ballo, e Dani Osvaldo, ex calciatore e partecipante della gara, era apparsa evidente a tutti. L’aveva captata soprattutto Stefano Oradei, compagno di Veera da circa undici anni e, anche lui, maestro di ballo del programma. Così che, in privato, aveva avuto forti reazioni di gelosia, prontamente immortalate dai paparazzi.

Le liti tra i due, seppur avvenute al di fuori della trasmissione, sono subito diventate insostenibili, tanto da costringere Milly Carlucci ad intervenire. La conduttrice si era, così, apertamente schierata in difesa di Veera Kinnunen e aveva, invece, rimproverato Oradei, colpevole di aver reso un problema personale un ostacolo per il team di Ballando e di aver maltrattato verbalmente la fidanzata. Lo ha, poi, costretto a chiedere scusa in diretta.

Milly Carlucci, quindi, aveva sminuito il feeling tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, parlando di professionalità della ballerina:

Noi chiediamo a lei, come a tutti gli altri ballerini di mettere sempre il massimo del sentimento, nelle loro esibizioni. Quello che fanno non è pura ginnastica, è ballo, e il ballo di coppia è basato anche sull’espressione del sentimento. Quando il ballo è fatto bene, è come un pezzo di un film. Non voglio che su Veera sia appiccicata chissà che etichetta, solo perché ha fatto bene il suo lavoro, calandosi nell’interpretazione.

I fatti, però, hanno dato ragione proprio a Oradei: tra Veera e Osvaldo c’è molto di più che un semplice rapporto professionale. Il pubblico si è prontamente schierato dalla parte di Stefano, attaccando, a questo punto, la padrona di casa. Secondo gli spettatori, infatti, la conduttrice avrebbe umiliato pubblicamente il maestro di ballo che invece, stando a quanto accaduto, aveva tutti i motivi per essere geloso.

Non sono mancati, ovviamente, anche interventi a favore della Carlucci. Tra questi soprattutto la giuria di Ballando. In particolare, Carolyn Smith ci ha tenuto a precisare che lo scopo di Milly era quello di porre fine alle reazioni verbalmente violente di Oradei, senza nessuna intenzione di entrare nei fatti privati della coppia:

Milly ha fatto suo dovere. Stefano e Veera sono abbastanza grandi da organizzare la loro vita. A prescindere dalla situazione, l’aggressione di qualsiasi tipo non si usa.

Dello stesso parere anche Selvaggia Lucarelli che, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha ribadito lo stesso concetto espresso da Carolyn Smith. L’intenzione della Carlucci era esclusivamente quello di difendere una donna, chiedendo al compagno di rispettarla.

Milly Carlucci risponderà alle richieste del pubblico? Non ci resta che attendere la sua reazione.