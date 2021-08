Ballando, Alessia Marcuzzi pronta per lo show di Milly Carlucci

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Alessia Marcuzzi potrebbe sbarcare presto a Ballando con le Stelle. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Diva e Donna, la conduttrice sarebbe stata contattata da Milly Carlucci che vorrebbe portarla in pista. Gli ultimi mesi sono stati di profondi cambiamenti per la Marcuzzi che ha affrontato l’addio a Mediaset, iniziando una nuova pagina della sua vita.

La presentatrice ha annunciato con un post Instagram la volontà di abbandonare l’azienda del Biscione dopo 25 anni. “Ho deciso di prendermi un momento per me – ha spiegato -, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grande sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.

Una decisione arrivata dopo l’addio a L’Isola dei Famosi, passata nelle mani di Ilary Blasi, e a Le Iene, programma cult di Italia Uno. La Marcuzzi ha spiegato più volte ai fan di voler voltare pagina e iniziare un nuovo percorso. Questo inizio potrebbe arrivare proprio con Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci tornerà in autunno e promette grandi emozioni, ma soprattutto un cast stellare.

La presentatrice avrebbe già contattato Al Bano Carrisi e Sabrina Salerno per prendere parte allo show. Sarebbe iniziata una trattativa anche con Alessia Marcuzzi. Come era accaduto per Elisa Isoardi, reduce dall’addio alla Prova del Cuoco, la Carlucci vorrebbe mettere alla prova Alessia sulla pista da ballo.

Ci riuscirà? Difficile dirlo, visto che il cast verrà svelato solo fra qualche settimana. Nel frattempo ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Il primo riguarda Raimondo Todaro, volto storico di Ballando con le Stelle che ha abbandonato la trasmissione. L’annuncio, arrivato con un post Instagram, aveva causato accese polemiche, fra chi si era schierato dalla parte del ballerino (che ha smentito la volontà di passare ad Amici) e chi invece da quella di Milly. Ora toccherà proprio alla conduttrice trovare la persona giusta per sostituirlo. Per ora l’unica certezza resta la giuria che la Carlucci ha scelto di confermare anche quest’anno.