Arisa, la dedica di Andrea Di Carlo su Instagram: “Chi si ama lo sa”

Se c’è una storia che sta catturando l’attenzione dei fan sui social (e non solo) è quella tra Arisa e il suo ex Andrea Di Carlo. La cantante e il manager si sono lasciati bruscamente, dopo un periodo non facile. Anche se sembrava andare tutto a gonfie vele, proprio Di Carlo ha deciso di mettere un punto alla relazione a un passo dal matrimonio.

Dopo sei mesi di amore, ma soprattutto dopo l’intervista di Arisa a Domenica In, il manager dei vip aveva dato l’annuncio della rottura con la cantante su Instagram, scrivendo un lungo messaggio che non lasciava spazio ad alcun dubbio: “Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni”. Di Carlo non aveva affatto gradito le dichiarazioni di Arisa, né preso bene il sonoro pianto della cantante alla vista del filmato sulla loro love story.

Insomma, in men che non si dica quello che sembrava un idillio d’amore si è trasformato in una tragedia social. Arisa dal canto suo ha mostrato tanta forza, mostrandosi più bella che mai e consapevole della sua vita. Anzi su Instagram è diventata una vera e propria paladina della positività, con l’unico obiettivo di guardare al futuro e lasciarsi tutte le brutture alle spalle.

Andrea Di Carlo, però, sembra stia facendo qualche passo indietro. Nonostante sia stato lui a mettere la parola fine alla storia d’amore con Arisa, su Instagram ha condiviso una stories a lei dedicata. Uno scatto in cui lui è di spalle, mentre la cantante lo abbraccia cinta in un allegro abito floreale mentre mostra un sorriso e uno sguardo dolcissimi. Sembra proprio che il manager stia tornando sui suoi passi, viaggiando nei ricordi di un amore finito ma con la speranza che qualcosa possa cambiare.

La stories ha anche un altro particolare che non è passato inosservato ai fan. Il manager, infatti, ha aggiunto allo scatto con Arisa una dedica musicale, per l’esattezza alcuni versi del brano di Laura Pausini Io sì, tratto dalla colonna sonora del film La vita davanti a sé con Sofia Loren e con il quale ha di recente vinto un Golden Globe, aggiudicandosi anche la candidatura agli Oscar 2021.

“Chi si ama lo sa, serve incanto e realtà, a volte basta quello che c’è, la vita davanti a sé”, queste le parole della canzone. La dedica social di Andrea Di Carlo sembrerebbe confermare quanto rivelato sulle pagine di Chi, che ha immortalato la coppia mentre si scambiava un tenero bacio. Che sia un ulteriore prova di un ritorno di fiamma tra i due?