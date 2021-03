Arisa dimentica Di Carlo e su Instagram lancia un messaggio di positività

editato in: da

Sono passati pochi giorni da quando la sua relazione con Andrea Di Carlo si è bruscamente interrotta, ma Arisa non ha perso il suo splendido sorriso. E su Instagram si mostra più bella che mai, in una foto che svela la sua sensualità e che rappresenta un vero e proprio inno alla positività.

Nello scatto che l’artista ha condiviso sui social, la vediamo ritratta nel suo letto vestita soltanto di lingerie nera e un paio di tacchi vertiginosi. Il suo è un messaggio che punta ancora una volta al cuore dei fan, un nuovo tassello nel suo costante impegno a favore del body positive. Non è la prima volta che Arisa si mostra senza filtri su Instagram, pronta a difendere con le unghie e con i denti il suo diritto a sentirsi perfettamente a proprio agio con qualche piccola imperfezione e con qualche chilo in più.

“Body, più positive di così?” – scrive dunque la cantante a didascalia della splendida foto che ha letteralmente conquistato i fan. Sono moltissimi i commenti che Arisa è riuscita a strappare ai suoi follower, tra chi si complimenta con lei per aver condiviso uno scatto così intimo e chi invece si preoccupa per la sua recente rottura con il fidanzato Andrea Di Carlo. I due si frequentavano da poco più di 6 mesi, e nonostante tutto avevano già deciso di fare il grande passo, stabilendo addirittura la data delle loro nozze.

Tuttavia, nelle scorse settimane qualcosa si è incrinato. È stato lo stesso Andrea, che è anche manager di Arisa, ad annunciare su Instagram la fine della loro love story. E alle sue parole social ha fatto seguito una lunga intervista in cui ha spiegato i motivi del suo gesto. Dal suo canto, Arisa si è lasciata andare ad un duro sfogo sulle pagine del Corriere della Sera, facendo chiaramente capire di non voler rinunciare alla sua libertà per un uomo: “Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente”.

Per quanto doloroso sia stato l’addio al suo ex fidanzato, la cantante si è già rialzata. E la bellissima foto che ha pubblicato su Instagram ne è testimonianza: leggendo tra le righe del suo messaggio, è evidente il suo desiderio di guardare al futuro con positività e di concentrarsi sulla sua carriera. Proprio in questi giorni, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2021, l’artista è impegnata nella fase serale di Amici nei panni di professoressa, ed è pronta a mettere tutta se stessa in questa ennesima prova.