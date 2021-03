Arisa risponde all’ex Andrea Di Carlo: “Deve rispettare le mie scelte”

editato in: da

Sembrava andare tutto a gonfie vele nella vita di Arisa: da una parte gli innumerevoli successi professionali, culminanti con la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dall’altra una relazione che – nonostante fosse ancora molto giovane – prometteva un futuro stabile e sereno. Invece, il suo ormai ex fidanzato Andrea Di Carlo ha deciso di interrompere la loro frequentazione a pochi giorni dall’annuncio delle nozze. E ora l’artista ha risposto pubblicamente, rompendo il silenzio su quanto accaduto.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la splendida Arisa si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo le dure dichiarazioni di Andrea Di Carlo. Quest’ultimo ha rivelato su Instagram di voler mettere la parola “fine” alla sua storia d’amore con la cantante, dichiarando poi al settimanale Oggi i motivi della rottura: “Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex”.

Adesso, Arisa ha deciso di dare risposta al suo manager, che per sei mesi è stato anche il suo compagno: “Lui si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita. Io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi” – ha spiegato l’artista, confermando così i sospetti che avevano già iniziato a circolare sul web – che fosse, cioè, stata proprio l’intervista a Domenica In a dare vita alla crisi tra lei e Andrea.

“Io ho messo anche delle storie su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così” – ha aggiunto Arisa, rivelando tutto ciò che ha fatto per cercare di mettere una pezza nella loro storia d’amore. Tuttavia, lei non è disposta a fare un passo indietro in merito alla sua libertà: “Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi: ‘O me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”.

Probabilmente, le cose tra di loro sono andate troppo di fretta. Arisa e Andrea hanno iniziato la loro relazione la scorsa estate, dopo una lunga amicizia e un altrettanto lungo rapporto professionale. Ma nei giorni passati avevano già cominciato a parlare di matrimonio, fissando addirittura la data al prossimo 2 settembre 2021: “Lui è una persona straordinaria, divertente, generosa, ma dopo 6 mesi è presto per decidere di convolare a nozze. Io ho cercato di farglielo capire con amore. Gli sono stata vicina, ma di più non posso. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà”.