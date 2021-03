Arisa e Andrea Di Carlo, ritorno di fiamma: l’indiscrezione

editato in: da

Non si è ancora spenta la fiamma della passione tra Arisa e Andrea Di Carlo, che qualche settimana fa si erano lasciati in maniera piuttosto brusca. Secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero vivendo quel ritorno di fiamma che i fan avevano tanto sperato.

A dare la notizia è il settimanale Chi, sulle pagine del suo nuovo numero in uscita: il magazine rivela che Arisa avrebbe fatto pace con il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo, che è anche il suo manager. I due sono reduci da una brutta rottura che aveva sorpreso tutti, ma a quanto pare il loro amore non si era mai affievolito. Tra di loro è scoccato un tenero bacio, che i paparazzi hanno immortalato. Un tenero gesto che simboleggia una passione ancora viva.

Arisa, che è sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata, era uscita allo scoperto solo qualche mese fa accanto ad Andrea, rivelando così l’identità del misterioso uomo che era tornato a farle battere forte il cuore. Con lui ha vissuto momenti bellissimi, e la loro unione è sembrata sin da subito molto solida, tanto che ben presto si è iniziato a parlare di nozze. Addirittura, i due avevano già fissato la data: si sarebbero dovuti sposare il prossimo 2 settembre 2021.

Poi, la crisi inaspettata. Dopo un’intervista a Domenica In, che Arisa ha rilasciato al termine della sua nuova esperienza al Festival di Sanremo 2021, si era iniziato a parlare di qualche crepa nel rapporto tra l’artista e il suo fidanzato. Quest’ultimo aveva confermato le voci di corridoio che circolavano sul loro conto, dando annuncio su Instagram della fine della sua storia d’amore con la cantante e spendendo parole amare riguardo il modo in cui lei lo avrebbe trattato, evitando accuratamente di parlare della loro relazione in pubblico.

La risposta di Arisa non si era fatta attendere: “Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi: ‘O me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente” – aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera, rendendo definitiva la loro rottura. E poi si era tuffata subito nei suoi nuovi impegni, tornando in pista ad Amici 2021 con i suoi allievi, in quella che è la fase finale della trasmissione.

Ma a quanto pare l’amore ha avuto la meglio: Arisa e Andrea, lontani da qualche settimana, avrebbero fatto entrambi un passo indietro per cercare di ricucire il loro rapporto, e i fan possono sperare in un ritorno di fiamma. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione, ma le foto rubate da Chi non lasciano adito a molti dubbi.