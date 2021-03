Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 22 al 28 marzo

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

I ragazzi del team Arisa-Cuccarini decidono di contrattaccare gli avversari, lanciando spontaneamente dei guanti di sfida mentre la maestra Celentano è sempre più decisa a dimostrare che le ballerine di Lorella non meritino di restare nella scuola. La Cuccarini attua un’astuta strategia per preservare le sue allieve. Nel frattempo, un giudice d’eccezione, Pippo Baudo decreta i vincitori del premio Tim.

Amici 2021, i guanti di sfida della squadra Arisa-Cuccarini

Dopo la prima puntata del serale del 20 marzo, i ragazzi della squadra Arisa-Cuccarini, venuti a conoscenza che da parte delle due insegnanti non è previsto alcun guanto di sfida, neppure per la seconda puntata del serale, e consapevoli di essere oggetto di ripetute sfide da parte delle squadre avversarie, decidono di proporre spontaneamente alcuni “guanti” ai loro rivali. Gli studenti non ritengono giusto giocare sempre in difesa e pensano che sia giusto attuare una strategia. La produzione considererà le proposte e le comunicherà ai professori.

Ibla lancia il primo guanto di sfida contro Enula: il brano è Taki Taki e prevede una coreografia con Rosa e Martina per il team Arisa-Cuccarini e con Tommaso e Serena per il team Zerbi-Celentano. Il secondo guanto di sfida vede contrapporsi Raffaele contro Deddy con la canzone di Beyoncé, Listen. Il terzo guanto di sfida proposto mette a confronto Raffaele e Leonardo con il pezzo Hey Mama.

Gli avversari non ritengono eque le sfide perché studiate appositamente per metterli in difficoltà ed esaltare le qualità degli sfidanti. La maestra Arisa incontra i suoi allievi, approva la loro iniziativa e accetta le sfide proposte da Raffaele contro Deddy e Leonardo mentre decide di mettere in stand-by il guanto lanciato da Ibla contro Enula.

Amici 2021, i guanti di sfida del team Zerbi-Celentano

Alessandra Celentano fa recapitare un messaggio in casetta per Martina, in cui le comunica che dovrà affrontare Serena, in una coreografia neoclassica. Nonostante l’insegnante ritenga che i passi da eseguire siano abbastanza semplici, è convinta che Martina non sarà in grado di eseguirli in maniera soddisfacente.

La maestra di danza lancia un ulteriore guanto di sfida che vede contrapposte Rosa e Serena, in un valzer tratto da La Vedova Allegra. Al contempo, Alessandra ripropone la sfida rifiutata da Rosa e la Cuccarini, la scorsa settimana, apportando delle modifiche, sostituendo i passi di classico con una coreografia tipica del can can. Le due allieve della Cuccarini mostrano il loro disappunto nei confronti dei guanti della Celentano, mettendo in difficoltà Serena che scoppia in lacrime, per l’atteggiamento irrispettoso delle sue ragazze nei suoi confronti. Giulia, Leonardo ed Enula prendono le difese di Serena e Rosa si scaglia contro di loro.

Il prof Zerbi sottopone Ibla ad una sfida contro Enula; con il brano Physical di Olivia Newton-John, le due cantanti dovranno mostrare tutta la loro sensualità e femminilità, doti naturali che Rudy riconosce nella sua allieva.

Amici 2021, le decisioni di Lorella

Dopo il guanto di sfida ricevuto dalla prof Celentano, Martina incontra la sua insegnante, Lorella Cuccarini. Quest’ultima decide di accettare la sfida e si assume la responsabilità di modificare alcuni passi della coreografia, per rendere la competizione più equa. Inoltre, concede alla sua ballerina di utilizzare le scarpe da latino durante l’esecuzione del ballo. Nonostante questo, Martina dimostra serie difficoltà in sala prove nell’apprendere i passi.

Anche Rosa si confronta con la sua prof, la quale decide di farle eseguire il can can, in una versione semplificata, e di rifiutare il valzer perché ritiene che la sua allieva non abbia le basi per eseguirlo. La Cuccarini, però, mette delle condizioni precise sul guanto di sfida accettato e invia un messaggio in casetta: chiede per equità di gara di far provare il can can solo a Rosa, e non a Serena, perché quest’ultima aveva già preparato la coreografia la settimana precedente.

Serena chiede a Maria di avere la possibilità di imparare le modifiche apportate alla coreografia, anche perché, per favorire Rosa, sono state sostituite le mezze punte con i tacchi. La produzione accetta le condizioni poste da Lorella, concedendo a Serena di riprendere lo studio della coreografia, solo quando Rosa si sarà messa in pari con il numero di lezioni. Quest’ultima, nonostante le modifiche e le concessioni di Lorella, trova molta difficoltà a preparare il can can e in sala prove ha un momento di sconforto.

Amici 2021, il premio TIM con Pippo Baudo

La De Filippi comunica ai ragazzi che si esibiranno per una prova speciale, voluta dallo sponsor TIM. Il contest prevede un premio finale, uno per il canto e uno per la danza, del valore di cinquemila euro ciascuno. Le performance verranno giudicate da un ospite d’eccezione: Pippo Baudo. I ragazzi, uno ad uno, entrano in studio per esibirsi. Il primo concorrente è Deddy con il suo inedito, segue Enula con il suo brano Contorta e Sangiovanni con la sua hit Lady.

Martina danza un pezzo latino e Rosa balla sulle note di Concedimi. Tommaso si esibisce con la coreografia Tango Flamenco mentre Leonardo sceglie uno dei suoi primi pezzi dal titolo Giganti. Tancredi propone il suo cavallo di battaglia Las Vegas e Aka7even la sua canzone Mi manchi. Samuele incanta con una sua coreografia creata sulla colonna sonora del film Joker e Serena si lancia in una danza molto sensuale. Ibla canta il suo brano Libertad e Raffaele il suo inedito Sette vite. Infine, si esibiscono Giulia,con una coreografia che richiama le sue origini spagnole, e Alessandro volteggia sull’emozionante musica di Balla, balla ballerino.

Al termine delle esibizioni, in casetta arriva un videomessaggio con il verdetto che vede vincitori Rosa, per la categoria danza e Tancredi per quella di canto.

Amici 2021, la tenera love story tra Giulia e Sangiovanni

Giulia mostra qualche difficoltà in sala prove nell’esecuzione della sua nuova coreografia; interviene la prof Peparini che le consiglia di non concentrarsi sui passi ma sulle emozioni che le suscita la musica. La canzone su cui si basa la coreografia è Mi sei scoppiato dentro al cuore e, pertanto, Veronica chiede alla sua allieva di danzare, come se avesse davanti il ragazzo che ama. Nella coreografia, la giovane ballerina stringe a sé la giacca di Sangiovanni, in modo tale che questo possa aiutarla nell’interpretazione.

Tuttavia, Giulia non riesce a non concentrarsi sui dettagli tecnici e a lasciarsi andare, pertanto chiede consiglio a Sangiovanni che le mostra tutto il suo supporto e decide di accompagnarla in sala prove, per aiutarla a eseguire il pezzo, seguendo il cuore e non la testa. La ballerina si esibisce, in presenza del suo fidanzato e riesce a trasferire nella danza il suo sentimento per lui. I due ragazzi si mostrano molto innamorati l’uno dell’altro e improvvisano un ballo insieme.