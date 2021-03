Amici 2021, il Serale: le pagelle del 20 marzo

editato in: da

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

Dopo gli appuntamenti pomeridiani è finalmente iniziato il Serale di Amici 2021. La prima puntata, in onda il 20 marzo, non ha tradito le aspettative e, ancora una volta, Maria De Filippi è stata in grado di riunire un cast eccellente, in grado di creare dinamiche avvincenti e di guidare gli allievi della scuola verso la finale.

Scopriamo le pagelle della serata del 20 marzo di Amici e i voti ai momenti cult.

LORELLA CUCCARINI – Sembra proprio che Alessandra Celentano sia riuscita a trovare una degna rivali. La conduttrice e showgirl infatti anche al Serale è rimasta ferma sulle sue posizioni, rispondendo colpo su colpo alla collega. Al centro del dibattito la sfida fra Serena e Grazia sulle note di una coreografia richiesta dalla Celentano. La Cuccarini si è opposta, considerando lo scontro non equo, e ha ottenuto l’appoggio dei giudici, Stash e Stefano De Martino. La prova dunque è stata annullata e Lorella ha criticato la Celentano, accusandola di dimostrare un certo snobismo. “Sento un po’ di puzza sotto il naso – ha detto -. Penso che sia nel mondo del cinema che della televisione ci sia stata tanta bella danza, in diverse forme”. Decisa e diretta, la Cuccarini non indietreggia rispetto alle sue idee e dimostra il suo carattere di ferro. VOTO: 8.

STEFANO DE MARTINO – Il ruolo di Stefano come giudice ad Amici ha il sapore di un grande ritorno. Il conduttore infatti circa dieci anni fa raggiunse il successo grazie alla trasmissione. Da allora ne è trascorso di tempo, ma, nonostante la fama, De Martino non ha perso l’umiltà e l’autoironia che l’hanno sempre caratterizzato. Così il nuovo giudice del talent di Maria De Filippi si è limitato a ridere di fronte alle battute, piuttosto dirette, di Pio e Amedeo. I comici, ospiti dello show, hanno scherzato riguardo la seconda gravidanza di Belen Rodriguez che, dopo l’addio a Stefano, aspetta una bambina da Antonino Spinalbese. “Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago – hanno esordito, per poi aggiungere -. Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu”. De Martino l’ha presa con ironia e ha spiegato: “È un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro”. Pio e Amedeo hanno quindi concluso: “L’hai presa in maniera sportiva, bravo”. VOTO: 9.

RUDY ZERBI e ARISA – Se negli appuntamenti pomeridiani i due facevano scintille, al Serale rischia di scoppiare un incendio. Arisa e Rudy Zerbi ormai sono una certezza di Amici 2021: sempre in disaccordo, pronti a scontrarsi con battute al vetriolo. Una sfida dopo l’altra, nella prima puntata dello show i due insegnanti non si sono risparmiati e sono apparsi, ancora una volta, agli antipodi. Sarebbe bello vederli allearsi, ma per ora Rudy e Arisa sono solo “nemici”. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate, di certo con i loro battibecchi hanno la capacità di ravvivare il programma. VOTO: 7.

ESA ABRATE – Il secondo eliminato di Amici 2021 ci dà una grande lezione di vita e ci insegna a non mollare mai, anche quando sembra che qualcuno ci stia strappando via il sogno per cui abbiamo lottato tanto. Dopo aver ricevuto il verdetto da Maria De Filippi, il cantante si è sciolto in lacrime: “Io non mi fermerò mai – ha detto Esa Abrate -. Ho dovuto sudare troppo per arrivare fino a qua. Non può essere l’eliminazione da un programma importante come Amici che mi fa fermare. Grazie di tutto”. VOTO: 9.