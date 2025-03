Fonte: Ansa Silvia Toffanin

Una puntata ricchissima, un parterre di ospiti d’eccezione e le consuete emozioni alle quali Silvia Toffanin ci ha abituati con il suo Verissimo, in onda su Canale5 il 29 marzo. Tra interviste esclusive e momenti di spettacolo, il talk show di Mediaset è diventato col tempo un appuntamento imperdibile per i telespettatori, che ogni settimana seguono le due puntate del weekend con grande interesse.

Verissimo, le anticipazioni del 29 marzo

Grande attesa per l’intervista-ritratto a Luca Zingaretti. L’attore, indimenticabile nel ruolo del Commissario Montalbano, si racconta a cuore aperto in un momento importantissimo per la sua carriera. Per la prima volta, infatti, Zingaretti debutta come regista con il film La casa degli sguardi, tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Un’opera toccante che affronta tematiche profonde come il dolore, la rinascita e la bellezza della fragilità umana. Nel salotto di Verissimo, Zingaretti parlerà di quello che ha provato dietro la macchina da presa tramite un’intima riflessione sul suo percorso artistico.

Ma le interviste del sabato non finiscono di certo qui. Dopo una lunga separazione, torna una delle coppie musicali più amate degli ultimi anni: Benji & Fede. Il duo modenese, che aveva annunciato la separazione nel 2020 lasciando i fan increduli e disorientati, è finalmente tornato con un nuovo singolo intitolato Anni d’oro. Un brano che parla nostalgia e voglia di riscoprire il passato, con sonorità fresche e moderne. In studio, Benjamin Mascolo e Federico Rossi racconteranno le ragioni del loro ritorno e il significato dietro questa reunion, oltre a svelare qualche dettaglio sui loro progetti futuri.

Dalla musica alla comicità, la puntata vedrà anche la partecipazione di un altro duo, questa volta formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansoni. Noti sui social per la loro ironia dissacrante, i due fratelli stanno vivendo un momento di grande svolta con il loro debutto cinematografico. E poi si vede è il titolo della loro prima commedia per il grande schermo, una pellicola che si sviluppa tra risate e divertimento. A Verissimo, i Sansoni racconteranno il passaggio dal web al cinema, toccando anche le difficoltà affrontate in questa nuova avventura.

Gli altri ospiti

Nel corso della puntata ci sarà anche l’atteso omaggio a Nadia Cassini, l’attrice e showgirl scomparsa il 18 marzo scorso dopo lunga malattia. A ricordarla sarà la figlia Kassandra Voyagis, che ripercorrerà la straordinaria carriera della madre, dagli esordi nel cinema italiano fino al successo televisivo. Un momento di grande commozione, in cui verranno celebrate la bellezza, la forza e l’ironia di una delle artiste più amate degli anni ‘70 e ‘80.

Infine, Verissimo darà spazio anche ai talenti emergenti, con la presenza di Ema Stokholma e dei primi due eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi: la ballerina Asia e il cantante Vybes. Ema Stokholma, dj, scrittrice e conduttrice radiofonica, parlerà dei suoi molteplici progetti e delle esperienze che l’hanno resa una delle voci più apprezzate del panorama artistico italiano. Asia e Vybes, invece, condivideranno con il pubblico il loro percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi, spiegando quello che hanno vissuto e i loro piani per il futuro.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata di Verissimo va in onda il 29 marzo 2025 dalle ore 16,30 su Canale5 e in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. Il programma vivrà anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie decine di commenti.