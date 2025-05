Anticipazioni Tutti per uno – Viaggio nel tempo, gli ospiti de Il Volo e Lorella Cuccarini del 26 maggio

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Lorella Cuccarini e Il Volo

Il “Viaggio nel tempo” di Tutti per Uno prosegue lunedì 26 maggio in prima serata su Canale5, ancora una volta dalla scenografica cornice di Palazzo Te a Mantova. Un luogo che diventa simbolo di eleganza e storia, perfetto teatro per un concerto-spettacolo che esprime passato e presente, emozione e spettacolo, talento e memoria. Al timone, come sempre, Il Volo, affiancato dalla straordinaria partecipazione di Lorella Cuccarini.

Tutti per uno – Viaggio nel tempo, le anticipazioni del 26 maggio

L’idea di attraversare le diverse epoche con la musica è qualcosa di profondamente poetico. Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha fatto di questa missione un’arte. Lo show non si limita a proporre brani celebri ma ogni canzone, ogni duetto e ogni intervento si intreccia con il racconto personale dei tre artisti ormai famosi in tutto il mondo, creando una sorta di diario musicale aperto al pubblico. Il repertorio spazia dalle grandi arie italiane ai classici internazionali, in una scaletta che tocca corde intime e universali. In questo secondo appuntamento, Il Volo regala nuove emozioni con performance inedite, arricchite da un’orchestra dal vivo che esalta ogni loro sfumatura vocale.

Con la regia sapiente di Luigi Antonini e la produzione di FriendsTv per Mediaset, il progetto ideato da Michele Torpedine si conferma un punto fermo nella programmazione di Canale5. Giunto alla sua terza edizione con una formula, propone oggi una formula rinnovata che rimane però aderente alla tradizione più radicata dei concerti proposti in televisione.

Gli ospiti

Ogni viaggio ha i suoi compagni di avventura. Per questa tappa, il cast si arricchisce di presenze eccezionali che daranno nuova freschezza al concept dello spettacolo. Tra gli ospiti più attesi c’è Antonello Venditti, che con la produzione sterminata porterà sul palco il cuore di Roma. Accanto a lui, Fiorella Mannoia e Noemi porteranno in scena altre emozioni, mentre Marco Masini aggiungerà la sua grinta romantica al già variegato mosaico sonoro.

Non mancherà lo humour dissacrante di Enrico Brignano, capace di inserire la leggerezza dove serve, e la magia del movimento con la partecipazione di Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Un momento speciale sarà la presenza del grande Gianni Morandi, simbolo vivente della canzone italiana, in un incontro generazionale con Il Volo che sarà uno dei momenti centrali della serata. A legare le anime diverse dello spettacolo, la presenza calda e autorevole di Lorella Cuccarini che, con grande esperienza, farà da ponte narrativo tra un’epoca e l’altra.

Quando e dove vedere Tutti per uno – viaggio nel tempo

La seconda puntata dello show di Canale5 va in onda il 26 maggio dalle 21,30 e comunque dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia. Come abbiamo anticipato, la conduzione è affidata ai tre tenori de Il Volo con Lorella Cuccarini, che succede ad Antonella Clerici dopo la puntata di debutto che l’ha vista al timone dello show. Lo spettacolo è inoltre visibile anche su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda in chiaro.