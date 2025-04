Sognando Ballando con le Stelle, la sorpresa di Milly Carlucci: cosa farà Totti

Colpaccio per Milly Carlucci, che conferma Francesco Totti come ospite a Sognando Ballando con le Stelle: ecco cosa farà

Ballando con le Stelle sta per tornare con lo spin-off Sognando Ballando: l’appuntamento è per venerdì 9 maggio. Alla conduzione Milly Carlucci, padrona di casa: ritroviamo anche la storica giuria del programma, composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. E a pochi giorni dalla partenza del programma è arrivata la conferma da parte della conduttrice, dopo l’indiscrezione: Francesco Totti è tra i primi ospiti speciali.

Francesco Totti ospite a Sognando Ballando con le Stelle

Per Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off con cui si celebrano i 20 anni del fortunato format di Rai1, Milly Carlucci ha preparato una sorpresa per i suoi affezionati spettatori: tra gli ospiti troviamo Francesco Totti, l’ex Capitano della Roma. Dopo l’indiscrezione, dunque, la conduttrice ha confermato la sua presenza a DiPiù. “Abbiamo chiesto al grande Francesco Totti di essere uno dei nostri ospiti speciali”.

E ha svelato anche cosa farà Totti nel programma: “Gli prepareremo una coreografia e gli chiederemo un messaggio beneaugurante dedicato agli aspiranti maestri in gara, lui che è stato un ‘enfante prodige’ del calcio e ha avuto tanta fortuna”. Un vero e proprio colpaccio per la Carlucci, che così si è assicurata un nome fortissimo: per l’ex Capitano della Roma, questa è la prima ospitata dopo aver ricevuto forti contestazioni per il suo viaggio in Russia. Oltre che Totti, secondo le voci, Milly Carlucci avrebbe proposto anche a Christian De Sica di partecipare in veste di ospite al programma.

Sognando Ballando con le Stelle, le anticipazioni

Cosa sappiamo dello spin-off di Sognando Ballando con le Stelle? La partenza è stata fissata per venerdì 9 maggio su Rai1: quattro puntate in cui avremo modo di festeggiare i vent’anni dello show con gli storici maestri di ballo, oltre che alla giuria del programma. “Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante”, così Milly Carlucci aveva presentato lo spin-off.

Il dancing show di Milly Carlucci vede, dunque, il ritorno di molti nomi pazzeschi del programma, tra cui Bianca Guaccero, che ha vinto l’edizione del 2024. E c’è anche Federica Pellegrini, che invece si è classificata seconda. Non sono tuttavia i Vip a gareggiare per vincere, bensì giovani maestri di ballo che “sognano”, appunto, di poter prendere parte al cast della prossima edizione.

“Ospiteremo una gara per aspiranti nuovi maestri, valutati dalla nostra giuria. I candidati verranno scelti in precedenza attraverso gli appuntamenti televisivi del mattino previsti per aprile… Chi vince entra nel cast della prossima edizione. Vi aspettiamo con Sognando Ballando con le Stelle“. Naturalmente la gara non è l’unico perno del dancing show, che prevede anche di ripercorrere alcuni dei momenti più emozionanti, con i protagonisti che ci hanno fatto sognare. Il nuovo format, ne siamo certi, conquisterà gli spettatori storici del programma, che così possono ritrovare lo spin-off del loro dancing show preferito in onda a maggio, in primavera, e non in autunno, come avviene di solito.