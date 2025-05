Sognando… Ballando con le stelle, le pagelle della prima puntata: la rivincita di Pellegrini (8), la caduta di Nathalie Guetta (5)

Fonte: IPA Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale

Venerdì 9 maggio, in prima serata su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle. Lo spin off, condotto da Milly Carlucci – affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla sua orchestra di talentuosi musicisti – offre l’opportunità a una squadra di agguerriti ballerini professionisti di aggiudicarsi un posto da maestro nello show autunnale. La buona danza, dunque, non manca, anzi è la protagonista assoluta. Ma tra una coreografia mozzafiato e l’altra, c’è anche spazio per momenti di spensieratezza e puro intrattenimento, offerto dagli ospiti noti accorsi alla chiamata di Milly.

Concorrenti tra i più amati dal pubblico della trasmissione danzereccia, in arrivo da ogni edizione nella storia dello show. Per celebrare la nuova versione di Ballando, è arrivata persino la prima coppia a vincere ormai ben vent’anni fa, quella composta da Hoara Borselli e Simone Di Pasquale. E se Hoara è stata, ancora una volta, la più brava, Nathalie Guetta resta la più simpatica, nonostante il capitombolo.

Hoara Borselli ha sbagliato carriera. Voto: 8

L’8 maggio 2005 si teneva la finalissima della prima edizione di Ballando con le stelle. A trionfare fu una giovanissima, altrettanto bella ma non ancora così nota, Hoara Borselli. E chi, se non la prima campionessa nella storia della trasmissione, poteva dare il via a questo nuovo spin off. La giornalista ex di Walter Zenga è tornata in pista esattamente due decenni dopo la prima volta, ma a guardarla non sembra passata più di una settimana.

Elegantissima, aggraziata e sensuale ha tenuto tutti con il fiato sospeso. È un’ottima opinionista, ma viene il dubbio che abbia sbagliato carriera: sembra nata per fare la ballerina. Figura eterea in pista, non manca però di verve e anche di un pizzico di sana cattiveria. In sala prove è agguerritissima e frizzantina e si diverte a punzecchiare l’ex fidanzato Simone Di Pasquale, ballerino oggi commentatore, che con lei vinse l’edizione 2005.

Giulia Vecchio, la sua Milly è più vera dell’originale. Voto: 10

Milly Carlucci ha scelto per quest’edizione celebrativa di Ballando una co-conduttrice d’eccezione. Si tratta della donna del momento, della comica più contesa della televisione italiana: Giulia Vecchio – e se il nome non vi dice molto, di certo avrete riso alla sua geniale imitazione di Monica Setta al GialappaShow. Giulia è anche splendida imitatrice di Milly Carlucci, che ha scelto di tenerla accanto a sé sul palco. Sembrano due gocce d’acqua, la comica è perfetta nei sorrisi, nelle movenze e nella parlantina concitata e cordiale. La vogliamo anche nell’edizione ufficiale di Ballando con le stelle. 10 per lei.

Nathalie Guetta, adorabile disastro. Voto: 5

Nathalie Guetta, così come ha rivelato a Francesca Fagnani a Belve, vuole farci dimenticare il suo essere stata (e continuare a essere) per tantissimo, ma proprio tanto tempo, la perpetua di Don Matteo. Dopo essersi dimostrata viaggiatrice avventurosa e determinata nell’ultima edizione di Pechino Express, l’attrice italofrancese ci ricorda che sa anche ballare – o, meglio, ci prova. Anche per lei quello a Ballando con le stelle è un ritorno, con lo stesso maestro che la guidò all’epoca, l’affascinante Simone Di Pasquale.

C’erano tutti i presupposti per mostrare, finalmente, quel lato sensuale che Nathalie, e qui la parafrasiamo per delicatezza, si pente di non aver sfruttato abbastanza. E, invece, a una maliziosa giravolta si sostituisce un terribile capitombolo. L’attrice non arriva neppure al primo passetto, si impiglia nel filo del microfono e ruzzola a terra per venire, infine, trascinata via dal suo ballerino. Che ridere, ma che peccato. Si poteva fare di più, considerato anche che, da concorrente, Miss Guetta si aggiudicò un dignitosissimo terzo posto.

Federica Pellegrini si prende la rivincita. Voto: 6

Federica Pellegrini non è abituata a perdere. La campionessa nuotatrice non ha ancora digerito la mancata vittoria a Ballando con le stelle (andata alla rivale Bianca Guaccero), ed è tornata a prendersi la sua rivincita. A Sognando… l’atleta è arrivata per fare ciò che non era riuscita a fare nel corso dell’edizione di cui è stata protagonista: danzare con il grande maestro Samuel Peron. Il ballerino si era infortunato alla prima prova, lasciando Federica con l’amaro in bocca e una coreografia tutta da rifare, proprio alla vigilia della finale. Se Peron fosse stato al suo fianco, Pellegrini avrebbe vinto? Chi lo sa… stavolta di certo è promossa.

Iva Zanicchi fa il minimo, ma basta. Voto: 7

Tra le concorrenti più indisciplinate, testone e irresistibili di Ballando con le stelle c’è stata Iva Zanicchi, anche lei tornata per celebrare i vent’anni della trasmissione. Giusto per un salutino, però. La sua è stata una toccata e fuga, il tempo di una frecciatina all’ex maestro Samuel Peron e via. È una diva, si fa attendere e ancor di più desiderare. O, forse – così come la collega Nathalie – è soltanto furba. Non si fa mica bella figura a danzare se i concorrenti sono tutti dei professionisti navigati. Molto meglio tenere i piedi ben fermi e puntare tutto sulla simpatia e sul suo vero talento, il canto.

La giuria mai così cattiva. Voto: 7

Anche nello spin off primaverile, la giuria è al completo. Ci sono Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyne Smith, Selvaggia Lucarelli e anche Guillermo Mariotto (nonostante le voci di un possibile allontanamento dallo show). Ci sono tutti e non sono mai stati così cattivelli. Pensavamo che fossero i vip ballerini amatoriali a guadagnarsi i giudizi peggiori, ma solo perché non avevamo mai ascoltato i nostri cari giudici commentare l’esibizione di veri professionisti. Nel corso della prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle, non hanno risparmiato nessuno, le loro palette sono state implacabili. E ci piacciono proprio per questo.

Per fortuna, ci pensa Alberto Matano a calmare gli animi. L’elegante, sempre pacatissimo, giornalista ha una parola buona per tutti. Mentre gli altri commentano puntigliosamente i passi di danza, lui coglie la voglia di rivalsa e la personalità unica di ogni ballerino in gara. Si concentra sui racconti di vita offerti dai concorrenti, li ascolta e dà loro spazio, portando un po’ de La vita in diretta a Ballando con le stelle. È il poliziotto buono di cui abbiamo bisogno.