Palinsesti di primavera 2022, tutti i nuovi arrivi in Rai e Mediaset

La primavera è alle porte e con sé porta un palinsesto televisivo ricco di grandi ritorni e novità, su Rai e Mediaset. Grandi ritorni tra programmi e fiction che accompagneranno i telespettatori fino all’inizio dell’estate, ma anche novità che finalmente arriveranno sul piccolo schermo: vediamo i palinsesti di primavera 2022.

Palinsesto Rai: i ritorni e le novità della primavera 2022

Grandi ritorni e nuove uscite per quanto riguarda le fiction e le serie tv che animeranno questa primavera. Mercoledì 23 marzo torna su Rai Due la seconda stagione di Volevo Fare la Rockstar, la serie tv diretta da Matteo Oleotto, mentre lunedì 4 aprile in programma la nuova stagione (terza) di Nero a metà, la serie poliziesca con Claudio Amendola. Su Rai Uno invece è in programma una nuova fiction: La Scogliera dei misteri, una produzione inedita dalla Francia, tra delitti e indagini, in onda a partire dal 12 aprile.

Grande attesa per Germinal: anche questa una grande novità che animerà il palinsesto di Rai Tre. Ispirata all’omonimo romanzo di Émile Zola, il primo appuntamento è previsto per venerdì 29 aprile. Una nuova mini serie tv è quella dedicata alla fotografa Letizia Battaglia, in programma su Rai Uno a partire dal 16 maggio, mentre Andrea Bosca e Stefano Accorsi tornano sul piccolo schermo con Romanzo Radicale, la nuova serie tv che accompagnerà i telespettatori di Rai 1 da martedì 17 maggio. Sulla Rai si appresta ad arrivare anche Il giro del mondo in 80 giorni, un adattamento del romanzo di Jules Verne: nel cast anche attori italiani come Giovanni Scifoni e Simone Coppo. Il 31 maggio invece andranno in onda su Rai Uno le nuove puntate della fiction Rai Don Matteo (qui vedremo le ultime puntate con Terence Hill).

Nel palinsesto Rai non mancheranno anche gli approfondimenti scientifico-culturali: il 9 aprile torna Ulisse, il Piacere della scoperta, il programma di divulgazione dedicato alla storia e alla cultura condotto da Alberto Angela. Su Rai Tre, invece, ritorna Mario Tozzi alla conduzione di Sapiens, Un solo Pianeta, il programma di divulgazione scientifica in onda a partire da sabato 21 maggio. Grande ritorno su Rai Tre anche per Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannone, mentre su Rai Due Stefano De Martino e Fatima Trotta accompagneranno i telespettatori con Made in Sud, il ricco varietà a partire da lunedì 11 aprile.

Grande novità attese per questa primavera: su Rai Uno venerdì 8 aprile debutta lo show varietà Ci Vuole un Fiore, che prenderà il posto de Il Cantante Mascherato e sarà condotto dal cantautore Francesco Gabbani. Torna anche Carlo Conti con il nuovissimo music show The Band, che vedrà il suo esordio venerdì 22 aprile. Su Rai Tre invece da giovedì 28 aprile Fabio Volo ritorna con il programma E’ una vita che ti aspetto, mentre venerdì 12 maggio Max Giusti e il suo viaggio dei boss sotto copertura andranno in onda su Rai Due con Boss in Incognito.

Immancabili infine i grandi appuntamenti su Rai Uno: il David di Donatello martedì 3 maggio e l’Eurovision Song Contest in programma il 10 maggio. Una grande serata d’omaggio a Raffaella Carrà è invece Fiesta!, il programma che andrà in onda Su Rai Uno in un’unica serata sabato 21 maggio.

Palinsesto Mediaset primavera 2022: cosa non perdere

Grandi ritorni anche nel palinsesto Mediaset, dove non mancano le novità. Si parte il 21 marzo con L’Isola dei Famosi su Canale 5: il reality che anche per questa edizione sarà condotto da Ilary Blasi. Grande attesa per Ultima Fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi, condotto da Simona Ventura. La De Filippi, invece, sarà impegnata nel serale di Amici.

Grande ritorno anche di Big Show, il varietà che fu di Katia Follesa e Andrea Pucci su Italia 1 qualche anno fa e che ora sta per tornare su Canale 5. A condurlo Enrico Papi e il primo appuntamento è previsto per l’8 aprile. Non solo show: il palinsesto Mediaset regala anche alcune novità sulle fiction. Dopo quasi due anni di stand-by, infatti, debutterà la Giustizia per tutti, la fiction con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales su Canale 5 che racconta la storia di una battaglia civile in onore della giustizia e della redenzione.

Grande attesa infine per Viola come il Mare: la fiction che traspone per il piccolo schermo il romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. La fiction sarà su Canale 5 dal 13 maggio e vede protagonista l’attrice Francesca Chillemi.