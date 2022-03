“Ultima Fermata” come “Temptation Island”: tutte le coppie, quando inizia, come funziona

Venezia 2021, Simona Ventura ciclone al Lido in pantaloni bianchi

Cosa fare quando si raggiunge l’Ultima Fermata in amore? Si può decidere di proseguire nella relazione oppure di lasciarsi. Il nuovo programma di Maria de Filippi, che segna il ritorno di Simona Ventura a Mediaset nelle testi di conduttrice, si basa proprio sulle crisi di coppia. Uno show che ha qualche similitudine con Temptation Island, cancellato dal palinsesto di Canale5 dopo tanti anni di successo. Gli autori del docureality sono Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, storici collaboratori di Maria De Filippi.

Ultima Fermata, tutte le coppie

Al momento sono note tre delle coppie che prenderanno parte a Ultima Fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura.

Si tratta di Adryana Seredova e Jonatan Rosati, insieme da quattro anni. Residenti in Campania, lei lavora come centralinista a Napoli, mentre lui è consulente in una concessionaria d’auto e vive a Nocera Superiore.

La seconda coppia che è stata presentata è sposata da quattro anni: Maurizio e Stefania, che si amano molto ma il desiderio (non condiviso) di un figlio ha creato una spaccatura. A raccontarla è Maurizio che, nella clip pubblicata sui social della trasmissione, spiega: “Sono sposato con Stefania da 4 anni, nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio e io invece purtroppo no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è, senza Stefania la mia vita non me la vedo….”.

Infine ci viene presentato Samuel, che è sposato con Valentina da sei anni, ma che vede la sua relazione arrivata a un punto molto delicato: “Purtroppo il rapporto tra me e Valentina è in crisi – spiega in un breve video -: ha conosciuto casualmente un uomo e a oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale. Io ho scritto a questo programma perché vorrei cercare d recuperare il nostro matrimonio”.

Ultima Fermata, quando inizia

Ultima Fermata è atteso in prime time su Canale 5, l’appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 23 marzo. Quindi per la messa in onda del docureality manca davvero poco. Al momento non è ancora noto il numero di puntate.

Ultima Fermata, come funziona

Il programma è indirizzato a quelle coppie in crisi che vogliono provare a recuperare il loro rapporto, nel programma oltre a raccontare la loro storia potranno decidere se continuare nella relazione oppure se lasciarsi. La differenza con Temptation Island, dove le relazioni venivano messe alla prova con le “tentazioni”, è evidente.

A raccontare qualcosa di più, anche la bio del profilo Instagram del programma che recita così: “Un luogo dove i protagonisti possono guardarsi dentro, esplorare i propri stati d’animo, capire cosa vogliono e come comportarsi prima di una scelta!”

Ultima fermata, conduce Simona Ventura

A condurre il programma, come una sorta di voce narrante, sarà Simona Ventura, che in passato aveva lavorato anche a Temptation Island. A confermarlo era stata lei stessa tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Una scelta – quella di affidare il lancio del nuovo show a Simona Ventura – che premia il suo grande talento, ma anche la decennale esperienza sul piccolo schermo dove ha condotto programmi di successo. Simona ha accolto con grande entusiasmo l’invito di Maria De Filippi e ha spiegato che continuerà anche con gli impegni in Rai, in particolare nel programma Citofonare Rai 2 con Paola Perego.

Una nuova entusiasmante avventura sta per iniziare per la conduttrice, ma anche un nuovo programma che indagherà le relazioni sentimentali e la loro possibile evoluzione.