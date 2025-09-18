Fiorello punge Stefano De Martino e Gerry Scotti: “Felice di stare alla finestra”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Anche Rosario Fiorello ha voluto dire la sua sulla sfida del momento, quella tra Stefano De Martino e Gerry Scotti e i rispettivi Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Un sfida che sta appassionando telespettatori ed esperti di televisione e che al momento vede in vantaggio il game show di Canale 5. Una batosta non indifferente per l’ex ballerino di Amici che solo lo scorso anno, dopo aver raccolto il testimone di Amadeus, macinava record su record sera dopo sera.

Fiorello commenta la sfida tra De Martino e Gerry Scotti

A Fiorello è bastato apparire sui social, con qualche battuta sulla battaglia a suon di share tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, per catalizzare l’interesse. Lo showman siciliano si è collegato in diretta Instagram con il suo fido compare Biggio e, tra una battuta e l’altra, non è certo mancata anche una frecciata ai due programmi che attualmente si contendono lo scettro per la fascia oraria dell’access prime time: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

“Gerry Scotti vince contro Stefano De Martino? Un programma di 50 anni che si scontra con uno di 30, felice di stare alla finestra a guardare“, ha ironizzato Fiorello, contento di essere fuori da questo scontro. E rimarcando anche che si tratta di due format non proprio così innovati bensì ciclicamente sul piccolo schermo già da parecchio tempo.

Basti pensare che il debutto de La Ruota della Fortuna risale al 1987 con Augusto Mondelli e Raffaella De Riso come valletta. La prima edizione di Affari Tuoi, con Paolo Bonolis, è stata invece trasmessa nel 2003.

E poi Fiorello non ha mai amato troppo i confronti e i dati auditel. E continuando a parlare dell’attualità televisiva, e in particolare dell’eventuale ritorno in Rai di Ok il prezzo è giusto, titolo portato al successo su Rete 4 da Iva Zanicchi, Fiorello ha rivelato: “Io chiederei di comprare i diritti di Doppio Slalom, il game show di Corrado Tedeschi, quello sì che era bello, ci ha partecipato pure Matteo Salvini”.

Tra una chiacchiera e l’altra, Fiorello ha anche parlato ai follower della spiacevole esperienza vissuta di recente. “Mi hanno svaligiato casa e si sono portati via tutto anche dalle mensole. I premi tv no, quelli gli sono piaciuti e li hanno lasciati”, ha confidato raccontando il recente furto di cui è stato vittima, senza però perdere mai la sua consueta ironia.

Stefano De Martino paragonato a Fiorello da un autore tv

L’intromissione di Fiorello nella sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è curiosa perché qualche tempo fa l’ex marito di Belen Rodriguez è stato designato da qualcuno l’erede di Rosario. La rivista Gente ha riportato le parole di Riccardo Cassini, che collabora da tempo con il giovane conduttore.

“La gente ancora non lo sa, non se ne rende conto, ma Stefano è come Fiorello sul palco: improvvisa, fa ridere, sa cantare, è bravo a condurre. Anzi sai che ti dico? Stefano è pure meglio di Fiorello: lui sa anche ballare e suonare. – ha fatto sapere – Lui suona tutto: la chitarra, il piano, ora sta imparando il sax. Ma sul palco ha suonato il piano solo una volta. Lo farà più avanti”. Ma solo il tempo saprà dirci di più.