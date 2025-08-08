Fiorello, furto in casa per oltre 300mila euro: la famiglia non era presente

IPA Fiorello

La villa di Rosario Fiorello a Roma è stata presa d’assalto da una banda di ladri, che hanno sottratto all’abitazione una refurtiva dal valore di oltre 300mila euro. L’allarme è stato dato dalla domestica, in quanto la famiglia, al momento del furto, si trovava fuori Roma.

Fiorello, ladri nella villa di Roma: la refurtiva

A riferire la notizia è Il Messaggero: i ladri sono entrati nella villa di Rosario Fiorello portando via diversi orologi e gioielli. Stando alle prime stime, il valore del bottino ammonterebbe a oltre 300mila euro. Secondo le prime indiscrezioni, i ladri avrebbero usato dei guanti in lattice, in quanto non sarebbero presenti delle impronte digitali. Sul posto presenti la polizia e la Scientifica. Non sono pervenuti elementi per risalire all’identità della banda, almeno per il momento.

Come anticipato, la famiglia non si trovava in casa al momento del furto, e le forze dell’ordine sarebbero state avvertite dalla domestica, che ha le chiavi dell’abitazione. Stando a una prima ricostruzione, i ladri avrebbero portato via oggetti di grande valore, tra cui collane, monili in oro, pietre preziose e una collezione di orologi dal valore elevatissimo. Il colpo sarebbe stato messo a segno passando da una porta finestra, forzata per introdursi all’interno della villa.

Una volta dentro, la banda ha rovistato ovunque. A intervenire ieri mattina è stata la polizia, che ha effettuato un accurato sopralluogo, supportata anche dalla Scientifica. Gli agenti hanno impiegato diversi reagenti nel tentativo di trovare impronte o altre tracce utili all’indagine. Ma, a quanto emerge, non sarebbe stato rilevato nulla: nessun segno evidente del passaggio dei ladri. Un dettaglio che fa pensare a una banda di veri esperti, professionisti del crimine abituati a non lasciare tracce dietro di sé. In ogni caso, le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.

Lo showman ha diverse case, con un patrimonio immobiliare importante: a Milano, a Venezia, a Roma. Proprio la villa di Roma è stata colpita da quella che sembra una banda di ladri esperti. Al momento Fiorello è in “vacanza” dagli impegni lavorativi: il 6 giugno ha chiuso i battenti de La Pennicanza, dando però l’appuntamento (forse) a ottobre. “Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci. Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga e in maniera stabile. Vedremo”.

I furti nelle case dei Vip

Il caso della villa di Rosario Fiorello non è isolato. Solo pochi giorni fa, il 23 luglio, ad essere presa di mira è stata l’abitazione di Franca Gandolfi, vedova di Domenico Modugno. Non è andata meglio a Matias Vecino, centrocampista della Lazio, che ha subito un furto nel suo appartamento. Un altro colpo è stato messo a segno il 14 luglio ai danni dei proprietari della clinica Villa Claudia. Sempre nella Capitale, i ladri hanno tentato di introdursi nella villa dello stilista Valentino: in questo caso, però, sono stati messi in fuga da un vigilante.