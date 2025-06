Fiorello, ultima puntata de La Pennicanza: “Tutto può succedere”

Fiorello chiude i battenti de La Pennicanza. Oggi 6 giugno è andata in onda l’ultima puntata. Ma lo showman lascia uno spiraglio: “Tutto può succedere”.

La promessa di Fiorello

Sono tre settimane per fare di Radio2 Radio Show – La Pennicanza, condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, un programma cult. Il pubblico non ha fatto in tempo ad abituarsi che ha già chiuso. Ma Fiorello lo aveva detto che non sarebbe durata a lungo.

Così, La Pennicanza con la puntata di oggi chiude. Ma si parla di chiusura estiva. Infatti, Fiorello lascia aperta la speranza, che è quasi una promessa, dichiarando: “Tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda ad ottobre. Ci ragioneremo durante l’estate!”.

Fiorello è possibilista anche sul suo profilo Instagram, dove nel post che chiude la stagione della Pennicanza leggiamo: “Rosario chiude – per ora – l’esperienza in radio de “La Pennicanza“ e lo fa a suo modo, incontrando a via Asiago i vertici Rai”.

I fan commentano: “Promettete che tornerete!!! Con voi le giornate si colorano! Grazie! 🫶🏻”; “Vi aspettiamo in radio mi siete piaciuti molto”; “Buona estate a @rosario_fiorello e @fabrizio_biggio vi aspettiamo ogni tanto con le dirette serali su instagram, non lasciateci senza il buonumore tutta l’estate in attesa di ritrovarvi con la trasmissione ad ottobre”.

Fiorello chiama Giorgia e non solo per l’ultima puntata della Pennicanza

L’ultima puntata è stata ricca di ospiti e di colpi di scena. A partire dallo spoiler in diretta del nuovo brano di Giorgia, chiamata al telefono da Fiorello e sorpresa mentre si trovava… in bagno. La cantautrice è collegata nel momento in cui lo showman fa partire il pezzo contenuto nel suo nuovo album presto in uscita, ricevuto “tramite conoscenze discografiche”. E resta di stucco: “Ma come hai fatto? Neanche io ce l’ho finito! Sei matto!”, il suo commento tra le risate.

Poi la telefonata ad Amadeus: “Grazie per aver parlato di me tutti i giorni sulla Rai, non accadeva dai tempi di Sanremo!”, l’ironia del presentatore. Fiorello scherza con lui: “Questa casa aspetta a te, non adesso… ma sappi che qualche vertice Rai qui annuisce! Quando Coletta ha saputo che oggi avresti chiamato in diretta ha fatto gli occhi a cuoricino…”.

Altro collegamento a sorpresa è con Jovanotti, che scherza: “Liberato sono io!”. “Ma pensavo fosse Elena Ferrante!”, la replica di Fiorello. Jova rincara: “Infatti, sono anche Elena Ferrante!”. Saluti alla trasmissione anche da parte di Linus – in collegamento telefonico – e Bianca Guaccero, presente in studio.

Tra attualità e nonsense, trova spazio anche la satira politica: “Trump e Musk hanno litigato. Vi dico solo che sta facendo da paciere… Putin! Elon ha detto che vuole entrare in politica e fondare un partito, lo chiamerà ‘Fratelli di Tesla’. Trump nella lista di Epstein? Corona è già alla Casa Bianca, appena sente puzza di scandalo ci fa una puntata!”