Domenica In, Carlo Conti raggiunto a Sanremo: la confessione sull’apertura del Festival

Enzo Miccio è arrivato a Sanremo per incontrare Carlo Conti: il direttore artistico ha svelato qualche piccolo dettaglio sulla prima serata del Festival

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Carlo Conti raggiunto da "Domenica In": la confessione su Sanremo

In una settimana caldissima e carica di attesa come quella di Sanremo, Mara Venier ha deciso di mandare un inviato d’eccezione in Riviera per regalare un po’ di fortuna e scoprire qualche nuovo dettaglio sulla kermesse che sta per iniziare.

Enzo Miccio è quindi arrivato nella città ligure per incontrare il volto più cercato degli ultimi mesi: Carlo Conti. Il direttore artistico ha risposto a qualche domanda e ha svelato, ma non troppo, chi potremo vedere cantare per primo sul palco nella serata di apertura del Festival.

Enzo Miccio in missione: la fortuna di “Domenica In” a Sanremo 2026

Tra lustrini, artisti e un’aria frizzante, la settimana di Sanremo è già entrata nel vivo. Carlo Conti, i Big, gli ospiti e i co-conduttori si stanno preparando all’apertura di una kermesse tutta da vivere.

L’aspettativa è tanta, ma anche le domande. E Domenica In, che non si lascia sfuggire nulla, ha voluto mandare un inviato speciale in Riviera per augurare buona fortuna a tutti i volti coinvolti. Enzo Miccio è quindi entrato al Teatro Ariston con una sfida: portare due cornetti portafortuna con tanto di dedica di Mara Venier. Il primo a riceverlo è proprio Carlo Conti.

Il direttore artistico, visibilmente impegnato negli ultimi preparativi prima dell’inizio del Festival, si è fermato per salutare Mara e ricevere il suo cornetto fortunato. L’altro, si raccomanda Enzo Miccio, deve essere consegnato a Laura Pausini.

La cantante è infatti la co-conduttrice per tutte le serate del Festival: un onore che porta con sé anche una certa responsabilità.“Laura è emozionata ma dice che la tranquillizzo. Sono una specie di tisana”, ha raccontato Carlo Conti.

Ma Laura non è l’unica artista a dover superare l’ansia per salire sul palco più visto d’Italia. “Lo scorso anno la filosofia era quella dello stare insieme, quest’anno è la festa. Una festa fatta di tanti mondi”. Musica, giornalismo e spettacolo, proprio come gli ospiti e i colleghi che Carlo ha scelto di invitare sul palco nel corso delle serate.

Carlo Conti, chi canta per primo nella prima serata

Le domande legate al Festival restano ancora moltissime: non è chiaro se Carlo abbia ancora in serbo qualche piccola sorpresa. Quel che è certo è che le polemiche non lo spaventano.

Il conduttore ha infatti sottolineato come ce ne siano già state tante e come, in ogni caso, Sanremo non sarebbe lo stesso senza qualche agitazione in più. L’importante è fare un bello spettacolo, proprio come quelli di Mike Bongiorno e Pippo Baudo, che quest’anno avranno un camerino dedicato.

Ma agli ospiti di Mara questo non basta: in un momento in cui tutti ottengono indiscrezioni, anche Domenica In vuole la sua. E quando gli viene chiesto quale cantante canterà per primo nella puntata inaugurale del Festival, Carlo risponde criptico ma non troppo.

Per lui, dice, è giusto iniziare il nuovo Festival pensando a quello dell’anno scorso. E con questa frase, in studio si accende subito la lampadina: potrebbe quindi essere Olly, vincitore dello scorso anno, il primo artista ad aprire la kermesse?

Carlo non ha ovviamente confermato ma, come direbbe qualcuno, spesso un sorriso dice più di mille parole.