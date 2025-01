Conversazione Sanremo 2025 Edition, quando inizia e come parlare al telefono con i Big

Il format di Giovanni Benincasa andrà in onda in un'edizione speciale durante la settimana sanremese, con puntate dedicate agli artisti in gara

Fonte: Ansa Carlo Conti

Parlare al telefono con i propri beniamini è possibile grazie al format Conversazione, in onda in esclusiva sulla piattaforma Raiplay: condotto da Giovanni Benincasa, il talk show permette di raggiungere al telefono l’ospite del giorno, che avrà modo di chiacchierare con il pubblico da casa e svelarsi.

Nella settimana della kermesse musicale più famosa d’Italia andrà in onda Conversazione Sanremo 2025 Edition, un’edizione speciale dedicata proprio ai cantanti del Festival di Sanremo, che potranno ricevere le telefonate degli spettatori in diretta su RaiPlay.

Conversazione Sanremo Edition, l’edizione speciale con i big del Festival

Un’occasione unica per parlare al telefono con i propri cantanti preferiti: è quella offerta dal format di Giovanni Benincasa, che nella settimana del Festival di Sanremo permetterà agli spettatori di conversare con i big in gara alla kermesse musicale condotta da Carlo Conti.

Si tratta di Conversazione Sanremo Edition, è un’edizione speciale del format di Giovanni Benincasa, che sarà disponibile ogni giorno su RaiPlay da lunedì 10 a sabato 15 febbraio, in diretta dal Festival di Sanremo, alle ore 17. Digitando il

numero 06 377 222 20, per la prima volta, potrete chiacchierare con i protagonisti della manifestazione più attesa dell’anno.

Avrete così la possibilità di conoscere meglio alcuni dei protagonisti del Festival, che ha già visto, tra i suoi ospiti, lo stesso Carlo Conti, Massimo Ghini, Andrea Delogu, Nino Frassica – che sarà co conduttore insieme a Bianca Balti e Cristiano Malgioglio durante la seconda serata del Festival -, Rosita Celentano. E ancora Enrico Mentana, Emanuela Fanelli, Riccardo Rossi, e tanti tra i protagonisti della soap opera Un posto al sole.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo

Proprio come nelle precedenti edizioni condotte da Amadeus, anche Carlo Conti ha voluto un nutrito parterre di artisti ad esibirsi in gara. Trenta i brani che ascolteremo dall’11 al 15 febbraio, più pop che rock e trap: da Tony Effe, con la sua Damme ‘na mano, a Brunori Sas con L’albero delle noci, passando per Fedez con Battito, Elodie con Dimenticarsi alle 7, Giorgia con La cura per me, e Achille Lauro con Incoscienti giovani.

E ancora Rose Villain che punterà con la sua Fuorilegge, i The Kolors con Tu con chi fai l’amore, i Modà con Non ti dimentico e Noemi con Se ti innamori muori.

Questi sono solo alcuni dei nomi dei cantanti in gara, che verranno affiancati dalle Nuove Proposte. Dopo tre sfide faccia a faccia, i giovani talenti che rivedremo all’Ariston sono Maria Tomba, scelta nell’ambito di Area Sanremo, e Alex Wyse, Settembre e Vale LP e Lil Jolie da Sanremo Giovani.

E non è finita qui perché sono tante le sorprese che il direttore artistico sta riservando al pubblico: tra i super ospiti previsti al Festival arriverà uno dei cantanti più amati della musica italiana, Jovanotti. E tornerà anche un volto che ha già calcato il palco dell’Ariston: parliamo di Damiano David – questa volta da solista – che su Instagram ha scritto: “Sanremo, avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. È sempre un onore tornare. Grazie Carlo Conti”.