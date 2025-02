Fonte: Ansa Carlo Conti

La conferenza stampa di Sanremo 2025 del 15 febbraio si apre con gli incredibili dati d’ascolto fatti registrare nel corso della quarta serata del Festival. I numeri illustrati da Marcello Ciannamea parlano di oltre il 70% di share, il risultato migliore in assoluto della diretta delle cover. Un Festival quindi perfettamente riuscito, nonostante non fosse facile fare meglio dei precedenti, ma i numeri danno ragione alle scelte di Carlo Conti che è già stato confermato per il 2o26. Presenti in Sala Stampa anche Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, co-conduttori della serata.

Alessandro Cattelan: “Sono distrutto”

“Sono distrutto ma sono arrivato qua preparato. La parte del lavoro è quella più rilassante perché è la cosa che ci piace fare. Non ero mai stato a Sanremo, c’ero stato qualche anno per la presentazione di Eurovision ma devo dire che è una settimana folle”, ha spiegato Alessandro Cattelan, che in questi giorni è stato alla guida del DopoFestival, tornato in onda dopo moltissimi anni. “Non lo so, non è questo l’obiettivo. Con Alessia sorridevamo sul fatto di ritrovarci sul palco 25 anni dopo, ma il mio impegno era focalizzato sul DopoFestival. Questa sera è come la discussione della tesi ma si lavora per fare quello che ci piace. Se dovesse succedere ben venga ma oggi non è questo quello a cui sto pensando”, spiega Cattelan parlando della possibilità di condurre il Festival di Sanremo dopo Conti.

Dello stesso avviso è Alessia Marcuzzi, che finalmente realizza il suo sogno di essere co-conduttrice al Festival di Sanremo: “La felicità di essere all’Ariston, dopo essere stata per due anni al freddo e al gelo, sono finalmente al riparo. Sarò al servizio dei cantanti e della loro musica. Sono qui per aiutarvi e per celebrare un momento meraviglioso”. Carlo Conti conferma che Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non ci saranno. Il vincitore è atteso per l’1,40.

E sulle polemiche social, Conti risponde: “Credo di essere il più asocial del mondo e hai usato delle parole che non conosco nemmeno. Non seguo tutto quello che succede fuori ma credo che faccia parte della forza del Festival. Non è una cosa che mi riguarda particolarmente e anzi sono fiero di quello che ha detto Tony Effe. Mi sono anche esercitato per cantare. Non ho posto nessun tipo di veto ma ho cercato di stimolarli a cercare qualcosa di interessante”.

Alessia Marcuzzi: “Non ho mai sognato Sanremo”

“Ero abituata alle piazze e l’Ariston è chiuso. La situazione mi crea ansia, dato che ero abituata a seguirlo da casa con i bigliettini con i quali io e la mia famiglia votavamo i testi e i look. Sono chiaramente felicissima di essere qui, dopo che nel 2000 ho presentato la canzone dei Subsonica – Tutti i miei sbagli – che è anche uno dei miei brani preferiti”, precisa Alessia Marcuzzi, che negli anni scorsi aveva partecipato al Festival insieme a Fiorello, conduttore di Viva Rai2! in versione Sanremo.

La replica alle polemiche su Roccaraso

Alessandro Cattelan ha risposto alla polemica insorta per la cover di Montagne Verdi e che è stata riscritta parlando di Roccaraso dopo l’invasione di turisti generata dalle parole di Rita De Crescenzo. E che aveva fatto storcere il naso a Rocco Hunt: “Ho un ottimo rapporto con la Città di Napoli e ogni volta che ci ritorno mi sento coccolato. Il bersaglio di quella battuta non era Napoli ma l’effetto che hanno i social network sul comportamento delle persone. Basta infatti citare una località per far partire pullman di persone. Abbiamo usato Montagne Verdi perché avevamo Marcella Bella al DopoFestival e quella è la sua canzone più famosa”.

In aggiornamento