Il consueto appuntamento con "Che tempo che fa" del 29 dicembre non va in onda: quando rivedremo Fabio Fazio

Fonte: IPA Fabio Fazio

Salta il consueto appuntamento con Che tempo che fa. Fabio Fazio, a differenza di altri programmi che rimangono ancora in onda, si prende una pausa lunghissima durante le feste natalizie e torna in onda a gennaio. Un ampio periodo di riposo quindi, per lui e la sua squadra, che meritano di ricaricare le energie per tornare più forti di prima nel 2025. La prima parte di questa stagione si è conclusa con una lunga intervista a Richard Gere: ma cosa ci aspetta nella prossima annata?

Perché Che tempo che fa non va in onda

Come abbiamo anticipato, non si tratta di certo di una cancellazione anticipata. Che tempo che fa di Fabio Fazio non va in onda il 29 dicembre per la pausa natalizia, che era già stata annunciata nelle anticipazioni della puntata prima di Natale andata in onda il 22 dicembre. Uno stop in stile americano, molto lungo, che di fatto divide la stagione del programma del Nove in due parti. Al ritorno, nulla sarà cambiato: la liturgia della trasmissione rimane la stessa, con l’avvio inconsueto alle 19,30 che culmina nel momento più atteso e divertente de Il Tavolo, con ospiti fissi e qualche amico a raccontarsi.

Ci saranno ancora Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, sue spalle imprescindibili e parte della sua squadra Rai, mentre non mancheranno i grandi ospiti ai quali ci ha abituati in questi anni. Fissa anche la presenza di Ornella Vanoni, che ha appena inciso una versione di Sant’Allegria in duetto con Mahmood, e il medico Roberto Burioni. Al Tavolo ritroveremo invece Mara Maionchi, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Simona Ventura e gli altri nomi fissi del cast che supporta Fabio Fazio ormai da molti anni.

L’addio alla Rai nel 2023

La puntata pre-natalizia di Che tempo che fa si è chiusa con una divertente gaffe da parte del conduttore, che evidentemente non ha dimenticato di aver trascorso in Rai 39 anni della sua carriera. Nel salutare colleghi e maestranze, ha infatti detto: “Buon Natale a tutti i miei colleghi della Rai“. Uno scivolone di certo non da poco ma del tutto innocente, tanto che si è corretto immediatamente: “Della Rai… del Nove, di questa trasmissione. Ho sbagliato“.

Il suo addio al servizio pubblico risale al maggio del 2023, quando aveva deciso di iniziare una nuova avventura su Warner Bros. Discovery. Nell’andare via si è anche preso il suo programma, Che tempo che fa, prodotto da un’agenzia terza e non di proprietà della Rai. Non è stata di sicuro una decisione facile da prendere, visti i moltissimi anni trascorsi presso la tv nazionale, ma sembra che non ci fosse altra via d’uscita.

Il suo tempo era praticamente esaurito, senza che il suo contratto fosse in aria di rinnovo, e lui aveva bisogno di nuovi stimoli. Così, a distanza di quasi 40 anni dal suo esordio in Rai, il conduttore ligure ha deciso con serenità che era arrivato il momento di cambiare rotta. Al Nove è arrivato con il suo programma storico, la sua squadra e i suoi ospiti fissi. Ha continuato a intervistare i più grandi, che non si sono praticamente mai sottratti alla sua chiamata. Le nuove puntate di Che tempo che fa tornano nel 2025, il 19 gennaio, sempre dalle 19,30 sul Nove.