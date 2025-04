Ascolti tv del 29 aprile, Roberto Bolle in competizione con Francesca Fagnani

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Roberto Bolle

Roberto Bolle è tornato su Rai 1 per celebrare la danza e la sua peggior nemica si è rivelata essere Francesca Fagnani che su Rai 2 ha condotto la prima puntata della nuova stagione di Belve. Mentre su Canale 5 ha debuttato la fiction, Maria Corleone 2.

Una serata televisiva ad alta competizione quella di martedì 29 aprile. Roberto Bolle ha brillato con il suo show, Viva la danza, portando in prima serata su Rai 1 grandi nomi del balletto, come Nicoletta Manni e Martina Arduino, Toon Lobach, Emiliano Fiasco, Ildar Young e Anastasia Matvienko, solo per citarne alcuni.

Nel frattempo su Rai 2 andava in onda Belve. Primi ospiti di Francesca Fagnani sono state Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta, Marcell Jacobs. Tra le novità del 2025, la presenza di Serena Brancale.

Su Canale 5 ha debuttato la seconda stagione della fiction, Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi. Maria Corleone ha rischiato di morire in un agguato orchestrato da Tony Zerilli sulle cui tracce si sono fiondati il padre di Maria e la polizia, guidata dal PM Luca Spada, ex compagno della Corleone e padre del piccolo Giovannino.

Il resto della programmazione ha visto su Italia 1 Le Iene, su Rete 4 Bianca Berlinguer alla conduzione di È sempre Cartabianca. Mentre su La7 l’appuntamento è stato con DiMartedì.

