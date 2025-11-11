Ascolti tv del 10 novembre, Il Commissario Ricciardi è tornato. De Martino niente da fare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La settimana televisiva è iniziata con una grande novità: su Rai 1 è andata in onda la prima puntata del Commissario Ricciardi 3. Simona Ventura col Grande Fratello su Canale 5 è sempre più in difficoltà in fatto di ascolti. Mentre nel prime time Stefano De Martino non stupisce più coi suoi risultati.

Lino Guanciale, Serena Iansiti e gli altri protagonisti del Commissario Ricciardi sono tornati su Rai 1 con la terza stagione della fiction tratta dai libri di Maurizio De Giovanni, prendendo il posto che fino allo scorso lunedì era stato di Blanca 3. La speranza è che anche questa serie faccia numeri favolosi per quello che riguardo lo share. E intanto Simona Ventura trema.

Il resto della prima serata ha visto su Rete 4 Quarta Repubblica dove è andato in onda un approfondimento sui legami tra sinistra e mondo islamico; su Italia 1 è stato trasmesso il film Fast & Furious 6.

Rai 2 invece ha dato spazio al grande tennis con Sinner agli Nitto ATP Finals. Mentre su Rai 3 è andato in onda Lo stato delle cose. Su La7 La Torre di Babele è dedicata al tema “Come finisce una guerra”.

Per quanto riguarda invece il prime time Stefano De Martino su Rai 1 non sa più cosa inventarsi per contrastare il dominio di Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna è inarrestabile.

