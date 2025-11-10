Affari Tuoi, Charlotte sfida il Dottore e sbaglia. Delusione per Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 10 novembre di Affari Tuoi non sono mancate emozioni forti e colpi di scena. Stefano De Martino ha condotto la puntata con la consueta allegria, ma questo non è bastato per regalare un sogno ai concorrenti in gara.

Affari Tuoi, Charlotte sfida il Dottore e perde

A giocare nella puntata del 10 novembre di Affari Tuoi è Charlotte della Lombardia che ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura dal marito Antonio. Entrambi avvocati, hanno scelto di giocare puntando tutto sul numero 2. Nell’anteprima della trasmissione con Stefano De Martino, infatti, Charlotte ha pescato il pacco numero 10, effettuando poco dopo un cambio con il pacco numero 2 (e perdendo Gennarino).

La coppia ha raccontato al conduttore la volontà di usare i soldi vinti nel programma per aiutare gli altri. Le buone intenzioni però non hanno ripagato la concorrente che, convinta di puntare sul pacco numero 2, non ha accettato cambi ed è andata avanti per la sua strada.

“Avremmo preso il pacco 22 se ci fosse stato perché era il giorno in cui ci siamo sposati. Allora abbiamo optato per il 2. E poi è un numero che ci ha indicato scherzosamente la nipote di Antonio che ha 7 anni, quindi lo teniamo”, ha spiegato Charlotte. La partita però alla fine ha avuto un finale inaspettato.

Nel pacco prescelto infatti c’erano solamente 15mila euro. Una delusione per Stefano De Martino dopo una serie di partite sfortunate ad Affari Tuoi. “Non l’abbiamo cambiato perché volevamo rimanere fedeli a questa data”, ha commentato Charlotte, che si è dovuta accontentare di una cifra bassa, nonostante le aspettative.

Le confessioni di Herbert Ballerina su Stefano De Martino

La sfida degli ascolti con Gerry Scotti ha spinto Stefano De Martino ha sperimentare ad Affari Tuoi, puntando su numerose novità. Fra queste l’ingresso nel cast di Herbert Ballerina, spalla comica del presentatore.

“Sono un po’ come il pepe – ha confessato il comico -. Mi si può mettere un po’ lì, un po’ là e nessuno si lamenta, anzi. Funziono: la gente si diverte. Ad Affari tuoi, con Stefano, non era affatto scontato far bene in un programma così avviato. Gli ascolti buoni ci sono e sui social i commenti sono quasi tutti positivi, quindi sono contento».

Herbert ha poi commentato la guerra degli ascolti con La Ruota della Fortuna. “Stefano è giovane, ma è una mummia: impassibile e freddo – ha confessato -. Io lo chiamo giovane vecchio. Si va avanti come se niente fosse e va benissimo così, visto che la differenza fra noi e loro è minima e abbiamo entrambi successo. Affari tuoi non può essere considerato un problema”.

I due si conoscono da tempo e, a quanto pare, sarebbe stato proprio De Martino a volere l’artista al suo fianco. Il loro primo incontro? “Per Bar Stella, quattro anni fa. Stefano mi disse che aveva in mente un programma un po’ arboriano e io subito pensai che forse avrei potuto essere il suo Nino Frassica. È andata bene: grazie a lui sono entrato in Champions League, sto vivendo una seconda giovinezza”, ha spiegato.

