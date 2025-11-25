Ascolti tv del 24 novembre, Ricciardi si congeda. Gerry Scotti vincente

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi ha chiuso i battenti. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata, mentre Canale 5 spera sempre che i dati di ascolto del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si riprendono. Però, può consolarsi con gli ottimi risultati che sera dopo sera Gerry Scotti sta collezionando con La Ruota della Fortuna.

Così, se Scotti è il vero fenomeno dell’anno, capace di scalzare dal prime time persino Striscia la Notizia, Simona Ventura non sembra essere in grado di risollevare il più classico dei reality, ossia Il Grande Fratello. E intanto Lino Guanciale, Serena Iansiti (leggi la nostra intervista) e Maria Vera Ratti (leggi la nostra intervista) chiudono i battenti de Il Commissario Ricciardi 3 con indici di ascolto sublimi.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Lo Spaesato con Teo Mammucari e su Rai 3 Lo stato delle cose con Giletti. Su Italia 1 è andato in onda Fast & Furious 8, mentre su Rete 4 Quarta Repubblica dove si è parlato del vertice Usa-Ue-Kiev di Ginevra sul piano di Donald Trump per la pace tra Ucraina e Russia. Su La7 l’appuntamento è stato con La Torre di Babele dove ci si è chiesti: Gesù è ancora l’ultima rivoluzione possibile?

Prima serata, ascolti tv del 24 novembre: Ricciardi vince, GF flop

Su Rai 1 Il Commissario Ricciardi 3 incolla al piccolo schermo 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Il Grande Fratello ha conquistato 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 723.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 8 è seguito 976.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.077.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 621.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 744.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 793.000 spettatori (4.9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 411.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 24 novembre: Gerry Scotti oltre il 26%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.171.000 spettatori (20.3%) e Affari Tuoi arriva a 4.822.000 spettatori (22.6%) dalle 20:47 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.375.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.657.000 spettatori pari al 26.7% dalle 20:45 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 495.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.156.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.073.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.436.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.019.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 830.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.777.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 429.000 spettatori e il 2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 575.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 24 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.466.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.786.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.308.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.399.000 spettatori (20.1%).

Su Rai2, dopo TG2 – Speciale Elezioni Regionali (359.000 – 2.7%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 191.000 spettatori con l’1.2%, mentre N.C.I.S. Los Angeles è visto da 459.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Grande Fratello segna 351.000 spettatori (2.3%) e Studio Aperto Mag sigla 288.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. Miami segna 664.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.492.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob intrattiene 1.193.000 spettatori (6%), mentre Nuovi Eroi sigla 877.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 879.000 spettatori (4.9%), mentre La Promessa appassiona 955.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 Love Bugs conquista 268.000 spettatori (1.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (352.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 695.000 spettatori con il 3.5%.

