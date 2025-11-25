Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sul dettaglio “cattivo” della concorrente

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano de Martino conduce "Affari Tuoi"

È stata una puntata vivace quella andata in onda lunedì 24 novembre. Stefano De Martino, fedele al suo stile, ha riportato nello studio di Affari Tuoi la leggerezza e l’ironia che ormai caratterizzano ogni serata.

L’ingresso di Giulia, la concorrente, ha dato il via a un siparietto divertente, nato da un dettaglio che non è sfuggito al conduttore. Una partenza leggera per una puntata che, col passare dei pacchi, ha preso una piega del tutto inattesa.

Stefano De Martino commenta un dettaglio sulla concorrente

Nella puntata di lunedì 24 novembre a giocare c’è Giulia, dalla Liguria, con il pacco numero 10. In studio è accompagnata dal compagno Giulio e viene accolta da Stefano De Martino sulle note di Giulia di Gianni Togni, mentre il conduttore racconta con sorpresa che lei parla addirittura cinque lingue.

Il dettaglio più evidente, però, sono le sue unghie: curate, lunghissime, quasi come degli artigli. È qui che parte la battuta di Stefano: “Che unghiacce! Guarda che unghie cattive!”.

Giulio scherza a sua volta: “La cosa più buona che ha, la più gentile. Stai attento”, lasciando intendere che la sua compagna è una donna determinata. Ma Stefano non perde il colpo e ribatte ridendo: “Stai attento tu!”.

“Affari Tuoi”, la partita di Giulia si capovolge

La puntata parte nel migliore dei modi: le prime aperture scorrono lisce e rivelano solo pacchi blu. Una strada fortunata che mette subito Giulia a suo agio e dà allo studio la sensazione che la serata possa andare nella direzione giusta.

Alla prima chiamata del Dottore, arriva un’offerta da 39.000 euro, ma Giulia rifiuta senza esitazioni. Da quel momento, però, la situazione cambia. Uno dopo l’altro iniziano a cadere i pacchi rossi, quelli più interessanti. È qui che il Dottore propone un cambio pacco, ma Giulia resta salda sul suo numero 10: non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare.

Dopo altri tiri arriva una nuova offerta: 28.000 euro. “Mi piace giocare, vincere, e non mi piace arrendermi facilmente”, dice Giulia, decisa a proseguire. E Giulio, seduto accanto a lei, sembra pensarla allo stesso modo.

Il Dottore torna alla carica con un’altra proposta di cambio, ma Giulia continua a difendere il suo 10, spiegando che è il suo numero e che non lo lascerebbe per nulla. Quando sul tabellone restano solo due blu e quattro rossi, arriva una nuova offerta: 35.000 euro. Anche questa volta, però, Giulia non si lascia tentare e sceglie di continuare a giocare.

I pacchi si susseguono e Giulia continua a non voler dare soddisfazione al Dottore. Arriva il momento di aprire un altro pacco: Giulio sceglie il numero 7 e, proprio in quel momento, Giulia confessa che lei non l’avrebbe toccato. “È il giorno in cui io e lui ci siamo conosciuti. L’avrei tenuto per scaramanzia e avrei aperto il 20”, racconta.

Ma la scelta di Giulio si rivela indovinata: nel 7 ci sono solo 500 euro. “Bravo Giulio!”, esclama Stefano, mentre in studio si tira un sospiro di sollievo. Il Dottore però inizia a mostrare qualche difficoltà: con un blu e tre rossi ancora in gioco offre 45.000 euro. La coppia rifiuta.

“Affari Tuoi”, un finale amaro

E quando arriva il turno del 20, proprio quello che Giulia avrebbe aperto, la sorpresa è amara: dentro ci sono 20.000 euro. Il Dottore rilancia con un’offerta importante, 50.000 euro. “Questi pesano, ma il Dottore ha capito come giochiamo. Ringraziamo perché sono tanti soldi, ma andiamo fino alla fine”, dice Giulia con sicurezza.

Lei e Giulio lo ripetono più volte durante la puntata: giocano insieme, decidono insieme, di comune accordo. Una sintonia che li accompagna fino all’ultima scelta, quella più delicata. Ma la determinazione di arrivare fino in fondo porta al colpo di scena finale: nel loro pacco 10, tenuto dall’inizio alla fine, ci sono soltanto 200 euro.

