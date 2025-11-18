Ascolti tv del 17 novembre, Ricciardi senza rivali. De Martino ai ferri corti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

La settimana televisiva inizia con lo scontro tra Il Commissario Ricciardi 3 su Rai 1 e Il Grande Fratello su Canale 5. L’esito della lotta per gli ascolti è quasi scontata. D’altro canto, Simona Ventura non è riuscita ad appassionare il pubblico al suo reality show, almeno fino ad ora.

Intanto, Rai 1 ha mandato in onda la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 3, dal titolo Vivi o Morti, dove il nostro protagonista è costretto a rivelare la sua maledizione ad Enrica se non vuole perderla. Mentre Livia sta poco a poco precipitando nell’abisso (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti).

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Lo spaesato con Teo Mammucari e su Rai 3 Lo stato delle cose con Massimo Giletti. Su Italia 1 è andato in onda il film Fast and Furious 7, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica dove si è parlato della polemica su Nicola Gratteri, che in tv ha citato una presunta intervista a Giovanni Falcone rivelatasi inesistente. Su La7 la puntata de La Torre di Babele era intitolata Potere assoluto, perché no?.

Nel prime time Stefano De Martino tenta come sempre la scalata degli ascolti con Affari Tuoi su Rai 1, ma Gerry Scotti non gli lascia spazio. La Ruota della Fortuna su Canale 5 è sempre la trasmissione preferita dal pubblico.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 17 novembre

