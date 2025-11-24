Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti ascotla le critiche: "Spostate la bella mora"

La Ruota della Fortuna ha fatto registrare un enorme successo. Il ritorno dell’amatissimo programma, rivisto per un palinsesto più attuale, ha di certo fatto sorridere Pier Silvio Berlusconi e non solo.

Si tratta del trampolino di lancio ufficiale di Samira Lui, al netto di svariate altre esperienze sul piccolo schermo. Al tempo stesso è stato un rilancio per Gerry Scotti che, però, ha anche incassato qualche critica di tanto in tanto. Nel mirino alcuni suoi atteggiamenti. Qualcosa che il veterano presentatore ha dimostrato d’aver ascoltato.

Le belle ragazze

Di tanto in tanto a Gerry Scotti si muovono delle critiche, che fanno riferimento al suo modo di esprimersi e comportarsi in studio. Appartiene a un’altra generazione rispetto al pubblico che commenta online e, spesso, senza rendersene conto cade in atteggiamenti poco consoni.

L’abbraccio improvviso a una spettatrice, durante la puntata di Halloween, così come l’imitazione stereotipata di un uomo egiziano, per non parlare poi del “bella bionda” a una concorrente.

Ecco, restando in ambito concorrenti, qualcuno ha notato un certo schema. Puntata dopo puntata, le donne (soprattutto giovani) che hanno preso parte allo show hanno trovato spazio al fianco del presentatore.

È indubbio che un programma tanto seguito porti con sé pro e contro. Da un lato gli ascolti e dall’altro la lente d’ingrandimento, che grava su ogni comportamento e scelta. Gerry e la produzione hanno prestato orecchio a questo aspetto, decidendo dunque di intervenire.

Nella puntata di lunedì 24 novembre, dunque, l’unica donna del trio presente in studio è stata posta in posizione opposta a quella del conduttore.

“Spostate la bella mora”, ha detto agli autori, per poi sottolineare come sia tutto frutto del caso. Un po’ difficile pensarla allo stesso modo, considerando come la disposizione in studio non sia cosa affidata ai concorrenti. Lungi dal pensare che possa trattarsi di una volontà specifica di Scotti, quanto forse di motivi d’inquadratura e di preferenze d’immagine.

Gerry Scotti sostituito

Il passaggio da Striscia la Notizia a La Ruota della Fortuna non è stato semplicissimo per Gerry Scotti. Il conduttore ha infatti sofferto per la sospensione del tg satirico. Tutto è però andato per il meglio, per lui e Mediaset (meno per Antonio Ricci).

Ha ampiamente dimostrato che il pubblico lo adora, oggi come un tempo, e così si è guadagnato il ritorno di Chi vuol essere milionario? Non può però di certo essere onnipresente, e per questo è stato sostituito da Max Giusti a Caduta Libera.

L’inizio dovrebbe essere previsto immediatamente dopo la fine di Avanti un Altro. Pare ci siano già 40 puntate registrate, come riportato da Davide Maggio. E se fosse un successo, il presentatore, attore e doppiatore potrebbe ritrovarsi anche alla guida di The Wall.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!