Il Commissario Ricciardi 3, cast, trama, quando e dove vederlo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Il commissario Ricciardi 3

Uno dei personaggi più amati della fiction italiana, nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, è pronto a tornare. Stiamo parlando de Il Commissario Ricciardi, che riapre i battenti della Regia Questura di Napoli per la sua attesissima terza stagione.

Ispirata ai celebri romanzi ambientati nella Napoli degli anni ’30, la serie unisce sapientemente il noir a una profonda introspezione psicologica, grazie al tormentato protagonista che nasconde un segreto inconfessabile: la capacità di vedere e sentire i fantasmi delle vittime di morte violenta.

Il Commissario Ricciardi 3, il cast

L’attesa è finita: torna in prima serata su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3, la serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni che ha conquistato milioni di spettatori grazie al suo equilibrio tra mistero, introspezione e fascino storico.

La nuova stagione, diretta da Gianpaolo Tescari con la regia del terzo episodio condivisa con Alessandro Scuderi, debutta lunedì 10 novembre e proseguirà per quattro puntate. Protagonista è ancora Lino Guanciale, nei panni del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, un uomo capace di risolvere i delitti più complessi grazie a un dono tanto misterioso quanto doloroso: vedere le vittime di morte violenta e ascoltarne l’ultimo pensiero.

Accanto a lui tornano Antonio Milo, che interpreta l’inseparabile e fedele Brigadiere Maione, ed Enrico Ianniello, nei panni del medico legale, il Dottor Bruno Modo. Serena Iansiti è Livia Lucani, la fascinosa cantante lirica, innamorata di Ricciardi e determinata a conquistarlo; Maria Vera Ratti recita nel ruolo di Enrica Colombo, la dolce vicina di casa di cui Ricciardi è segretamente innamorato. Torna anche Fabrizia Sacchi nel ruolo di Rosa e Veronica D’Elia come la fidata governante Nelide.

La trama della terza stagione

Questa terza stagione è stata definita dallo stesso Maurizio de Giovanni e da Lino Guanciale come la più intensa e completa dal punto di vista emotivo per il protagonista.

Dopo aver tenuto a freno i suoi sentimenti per due stagioni, Ricciardi è costretto ad affrontare la sua paura della felicità. Ha finalmente chiesto a Enrica il permesso di frequentarla, e il loro legame, tanto atteso dai fan, inizia a prendere forma. Tuttavia, il Commissario dovrà fare i conti con l’eterna maledizione del suo dono e con il triangolo sentimentale che coinvolge anche la passionale Livia.

Sul fronte delle indagini, la Napoli fascista degli anni Trenta è ancora teatro di omicidi e misteri. La stagione si apre con il caso tratto dal romanzo Per mano mia (dicembre 1933), in cui due cadaveri vengono trovati in un appartamento a Mergellina. Successivamente, in Il pianto dell’alba (luglio 1934), Ricciardi si trova a indagare sulla morte di un gesuita, Padre Angelo.

La posta in gioco, in questa stagione, non è solo la risoluzione dei casi, ma la rinascita del Commissario, che per la prima volta si apre alla vita e all’amore, rischiando di far crollare il muro di isolamento che si è costruito negli anni. La nuova serie promette di chiudere in modo esplosivo questo primo e fondamentale capitolo della saga del Commissario di Malomonte.

Dove vedere Il Commissario Ricciardi 3 in tv e in streaming

La serie Il Commissario Ricciardi 3 (composta 4 episodi con una durata di 100 minuti ciascuno), una coproduzione Rai Fiction – Clemart srl, andrà in onda in prima visione a partire da lunedì 10 novembre su Rai1 alle 21,30. E chi non può seguire le puntate in diretta tv? È possibile seguire in streaming la serie su Raiplay, dove le puntate restano disponibili anche dopo la messa in onda.

