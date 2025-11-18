Ricciardi si sposa ma la maledizione rovina tutto. Anticipazioni puntata di stasera

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Lino Guanciale ne "Il Commissario Ricciardi 3"

Il Commissario Ricciardi 3 raddoppia l’appuntamento settimanale. Infatti, dopo la puntata andata in onda come di consueto il lunedì, torna stasera 18 novembre in prima serata su Rai 1. E sapremo se la maledizione dei fantasmi avrà la meglio sull’amore tra il Barone Luigi Alfredo (Lino Guanciale) ed Enrica (Maria Vera Ratti).

Il Commissario Ricciardi 3, un trionfo negli ascolti

La seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 3 conferma il grande successo della serie con Lino Guanciale, Serena Iansiti (leggi la nostra intervista), Maria Vera Ratti e Antonio Milo. La fiction non solo è il programma più visto della prima serata, ma addirittura ha aumentato gli ascolti rispetto alla prima puntata della settimana precedente, toccando il 22,2% di share con 3.641.000 spettatori incollati al piccolo schermo.

D’altro canto, in questa terza stagione stiamo assistendo un’evoluzione sorprendente dei personaggi. Finalmente Ricciardi sembra felice, come nota il fedele Maione (Antonio Milo), ha una luce speciale negli occhi che però rischia di essere offuscata dalla maledizione che lo perseguita fin da bambino.

Il Commissario Ricciardi chiede la mano di Enrica

Il Commissario si è sbloccato, anche grazie all’aiuto di Nelide (Veronica D’Elia) che affronta con coraggio la madre di Enrica, rivelandole che quello che sembra un “povero” poliziotto in realtà è un barone che possiede persino un castello.

Queste informazioni le fanno cambiare repentinamente idea, tanto da spingere la figlia a proseguire la relazione con Ricciardi, portando pazienza e aspettandolo.

Ma Enrica non deve attendere troppo, infatti Ricciardi capisce che non ha senso esitare ulteriormente e decide di chiedere ufficialmente la sua mano ai suoi genitori. E durante un pranzo a base di fritture e panzerotti, si fidanza ufficialmente.

La maledizione di Ricciardi

Enrica e Luigi Alfredo fanno l’amore, prima del matrimonio. Ma un’ombra si addensa su di loro. Ricciardi sta seguendo infatti un caso complesso. Un serial killer uccide le sue vittime in modo brutale e non si fa scrupoli a sacrificare in un incendio molte persone, pur di colpire il suo obiettivo.

Ma il giallo si complica, perché l’omicida sembra essere coperto dai servizi segreti del regime che lo sfruttano per i proprio fini, fino a farlo fuori quando Ricciardi sventa i loro piani e salva il duca di Marangolo e Bianca.

Il Commissario è tormentato però dai fantasmi dei morti di morte violenta che si manifestano a lui e quest’ultimo caso lo rende ancora più inquieto. Si sente in colpa con Enrica perché non le ha detto la verità sulla sua maledizione. Prova a confessarsi a Don Pierino che conviene con lui che deve essere sincero con la donna che ama.

Ma quando, per la prima volta in vita sua, rivela a qualcuno la maledizione con cui convive da quando è bambino, la reazione è sorprendente. Infatti, Enrica non regge alla sua confessione e scusandosi se ne va, lasciandolo solo coi suoi tormenti. Il matrimonio è destinato a saltare?

Il Commissario Ricciardi 3, anticipazioni della puntata del 18 novembre

Non dovremo attendere molto per sapere se Enrica e Ricciardi si sposeranno. Infatti, la terza puntata della serie va in onda su Rai 1 in prima serata stasera 18 novembre. Dalla preview si intuisce che i preparativi delle nozze vanno avanti, visto che la futura sposa sta provando il suo abito.

Intanto, nel terzo episodio che s’intitola Il purgatorio dell’angelo, il gesuita Padre Angelo viene ritrovato morto in riva al mare, colpito alla testa. Chi può aver ucciso un uomo tanto amato, che curava le anime, insegnava la fede e confessava i fedeli con passione e dedizione? Le indagini del commissario Ricciardi si muovono verso i legami di Padre Angelo con alcune influenti famiglie della città. Chiudere il caso è più urgente del solito: bisogna che Ricciardi si liberi in fretta perché il matrimonio con Enrica è alle porte.

